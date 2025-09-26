Katihar News: महिला रोजगार योजना से महिलाओं का होगा सशक्तिकरण, तीन लाख जीविका दीदियों को मिले 10-10 हजार रुपए

कटिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत दस हजार रुपये की राशि लाभार्थियों के खाते में भेजी गई। प्रधानमंत्री के संवाद से महिलाएं उत्साहित हुईं। जिले की तीन लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता मिली। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महिलाओं ने स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबन की उड़ान भरने की बात कही जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

संवाद सहयोगी, कटिहार। सदर प्रखंड परिसर स्थित डीआरसीसी भवन शुक्रवार को महिला उत्थान के ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। मौका था मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत दस हजार राशि खाते में भेजने की और स्क्रीन पर छाए थे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री।

इस दौरान प्रधानमंत्री का लाभुकों से संवाद महिलाओं को भाव विभोर भी कर रहा था। महिलाएं उमंगित और पीएम से बात कर गौरवान्वित महसूस कर रही थी। पीएम द्वारा योजना का शुभारंभ करते ही भवन तालियों से गूंज उठा। मोबाइल की मैसेज की घंटी गूंजने की संख्या बढ़ती गई मुस्कुराते महिलाओं के चेहरे भी बढ़ते गए। दरअसल, जीविका द्वारा संबंधित कार्यक्रम को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग की यहां व्यवस्था कराई गई थी। इस कार्यक्रम के तहत जिले के तीन लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायतार्थ दस हजार रुपए भेजा गया।

इस मौके पर सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद, विधान पार्षद अशोक अग्रवाल, महापौर उषा अग्रवाल, उप महापौर मंजूर खान, जिप अध्यक्ष रश्मि सिंह, जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा, जिला परियोजना प्रबंधक जीविका एवं जिला स्तरीय सभी प्रबंधक मौजूद थे। कार्यक्रम में 850 से अधिक जीविका दीदियां शामिल हुई।

बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद के रूप में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की घोषणा की गई है। छह महीने के बाद उनकी रोजगार की समीक्षा कर दो लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

जिले के सभी प्रखंडों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की तीन लाख 33 हजार (शहरी एवं ग्रामीण) महिलाओं के आधार से लिंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने स्वीकृति दे दी गई है। स्वरोजगार की नींव पर भरेंगे स्वावलंबन की उड़ान फलका की प्रीति कुमारी भारती, बरारी की रंजना कुमारी, बिशनपुर की प्रिया कुमारी, दुल्लहपुर की अर्चना देवी ने कहा कि स्वरोजगार की नींव पर हम लोग स्वावलंबन की उड़ान भरेंगे। मन मसोस कर रह जाता था। जब किसी वर्किंग वूमेन को देखती थी।