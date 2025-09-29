Language
    संपत्ति से बेदखल बेटे ने पिता के मर्डर के लिए पैसे देकर बुलाए 3 सुपारी किलर, 10 लाख में हुई डील

    By Rajeev Choudhary Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:01 AM (IST)

    कटिहार में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। एक बेटे ने अपने पिता की हत्या के लिए सुपारी किलर बुलाए थे। प्रेम विवाह से नाराज पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था जिसके बाद बेटे ने 10 लाख रुपये में सुपारी किलर से सौदा किया। पुलिस ने आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया।

    संपत्ति से बेदखल बेटे ने पिता के मर्डर के लिए पैसे देकर बुलाए 3 सुपारी किलर

    संवाद सहयोगी, कटिहार। जिला पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या के लिए पैसे पर बुलाए तीन सुपारी किलर को योजना के सफल होने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने प्राणपुर थाना क्षेत्र के दुर्गाघाट के समीप की है। बताया जाता है कि पुत्र के प्रेम विवाह करने से नाराज पिता ने उसको अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जिससे नाराज पुत्र ने सुपारी किलर को दस लाख देकर हत्या करने की साजिश रची थी।

    पुलिस ने बताया कि नाव पर सवार तीन सुपारी किलर शुभम कुमार घर बैना थाना प्राणपुर, साजीद अंसारी, मो. आजम अंसारी दोनों खानगामा थाना आजमनगर सहित मुख्य साजिशकर्ता मो. फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम घर रामपाड़ा थाना नगर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इन आरोपितों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक कट्टा, पांच जिंदा कारतूस, चार मोबाइल व एक बाइक बरामद किया है।

    पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि जिला पुलिस एवं एसटीएफ को सूचना प्राप्त हुई कि तीन अपराधकर्मी किसी व्यक्ति से सुपारी लेकर हत्या की योजना बना रहे हैं। अपराधकर्मी बाइक से अवैध हथियार लेकर आजमनगर से महानंदा नदी नाव के माध्यम से दुर्गाघाट होते हुए ग्राम बौना की ओर जाने वाले थे। सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम दुर्गाघाट पर काफी सतर्कता से आरोपिताें को गिरफ्तार किया है।

    दस लाख की राशि में तय हुआ था माैत का सौदा:

    एसपी ने बताया कि नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा निवासी पुत्र मो. फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम ने अपने पिता मकबुल अंसारी की हत्या के लिए दस लाख की राशि में सौदा तय किया था। इसके लिए मो. फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम ने तीन सुपारी किलर को बुलाया था। जिसे पुलिस ने समय रहते साजिशकर्ता पुत्र सहित तीन सुपारी किलर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है।

    बताया कि माे. फिरोज अंसारी उर्फ सद्दाम ने अपने इच्छानुसार प्रेम विवाह किया था। जिससे उसके पिता और भाई में मतभेद था। वही पिता ने अपनी संपत्ति से मो. फिरोज अंसारी को बेदखल कर दिया था। जिससे संपत्ति और परिवारिक विवाद के कारण अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की योजना बनाई थी।