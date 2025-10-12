Bihar Politics: क्या महापौर थामेंगी 'लालटेन'? सोशल मीडिया पर सियासी चर्चा तेज

संवाद सहयोगी, कटिहार। नगर निगम के महापौर उषा देवी अग्रवाल लालटेन थामेगी इस बात को लेकर इंटरनेट मीडिया पर दिनभर बात होती रही। भाजपा के एमएलसी अशोक अग्रवाल की पत्नी महापौर उषा देवी अग्रवाल लेकर वाद प्रतिवाद होते रहे। हालांकि, एमएलसी ने इन सारी चर्चाओं को खारिज करते हुये कहा की ऐसी कोई बात नही है। इंटरनेट मीडिया पर गलत तरीके से अफवाह फैला जा रही है। कुछ स्थानीय चैनल भी इसे चला रहे है, लेकिन इस सदर्भ में हम दोनों में से किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। बरहाल इंटरनेट मीडिया के अलावा चौक-चौराहे पर भी इसकी चर्चा गर्म रही। लोगो ने तरह-तरह के कमेंट दिये।

बता दें कि पिछले चार चुनाव से कटिहार विधानसभा सीट पर कमल खिलता आ रहा है। 2005 के अक्टूबर के चुनाव से लालटेन जलाने का प्रयास यहां के मतदाता विफल कर रहे है। इन्हीं कारणों से टिकट बंटवारे में विलंब होने पर संभवत: अफवाहें गरम हो रही है।

राजद की ओर पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. राम प्रकाश महतो चुनावी प्रचार में जुटे है। इसके अलावा कई ओर दावेदार जिसमें समरेन्द्र कुणाल, लाखो यादव, आंशु पांडे आदि भी पटना व क्षेत्र में पसीना बहा रहे है। इंटरनेट मीडिया पर कदवा विधानसभा भी चर्चा में है।