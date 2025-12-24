गजब : एक ओर बिहार में शराबबंदी दूसरी ओर कटिहार में बीच बाजार में लोगों ने लूट ली शराब, पुलिस भी थी मौजूद

संवाद सूत्र, प्राणपुर (कटिहार)। कटिहार सदर अनुमंडलीय क्षेत्र में कटिहार-प्राणपुर एनएच-31 स्थित बस्तौल चौक तस्करी कर लाई जा रही शराब को लोगों ने लूट लिया। घटना मंगलवार को उस वक्त हुई जब पश्चिम बंगाल की ओर से आ रही एक सीएनजी ओटो को होमगार्ड जवानों ने जांच के लिए रोका। जांच के दौरान उस पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब देख लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिर देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए और मौके पर मौजूद लोग शराब की लूटपाट करने लगे। कुछ ही मिनटों में ओटो में लदी आधे से अधिक शराब लूट गई।

-बस्तौल चौक पर दिनदहाड़े हुई घटना -बंगाल से ओटो से लाई जा रही थी शराब -होमगार्ड ने जांच के लिए आटो को था रुकवाया

हाेम गार्ड जवान तमाशबीन बनकर रह गए। सूचना के बाद जब तक प्राणपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक अधिकांश शराब लूट चुका था। फिर पुलिस कुछ दूर तक दौड़ लगाई तो दो कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया। अफरा-तफरी के बीच ओटो चालक भी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ओटो को जब्त कर प्राणपुर थाना ले गई। थानाध्यक्ष रंजीत कुमार महतो ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही थी। बस्तौल चौक पहुंचते ही लोगों द्वारा शराब की लूटपाट की जानकारी मिली। शेष बचे करीब 18 लीटर विदेशी शराब को जब्त कर लिया गया है।