    कटिहार में 50 प्रत्याशी NOTA से भी हारे, कदवा में सबसे अधिक पड़े नोटा वोट

    By Pradeep Gupta Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 06:11 AM (IST)

    कटिहार जिले में एक अप्रत्याशित घटना में, 50 उम्मीदवार NOTA से भी कम वोट प्राप्त कर सके। कदवा विधानसभा क्षेत्र में NOTA को सर्वाधिक वोट मिले, जो दर्शाता है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग चुनाव में खड़े उम्मीदवारों से असंतुष्ट था। यह परिणाम राजनीतिक दलों के लिए एक सबक है कि वे मतदाताओं का विश्वास जीतने के लिए और अधिक प्रयास करें।

    कटिहार में NOTA से भी पिछड़े 50 उम्मीदवार

    प्रदीप गुप्ता, कटिहार। कटिहार जिले की सातों विधानसभा सीटों पर मुकाबला भले ही उम्मीदवारों के बीच रहा हो, लेकिन नोटा ने भी इस बार चुनावी मैदान में मजबूत उपस्थिति दर्ज की है।

    जिले में कुल 87 प्रत्याशियों में से 50 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले, जिससे उनकी जमीनी पकड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे अधिक कदवा और बलरामपुर विधानसभा में 11-11 प्रत्याशी, जबकि बरारी और प्राणपुर में 9-9 प्रत्याशी नोटा से भी पीछे रहे। कटिहार में पांच, कोढ़ा में चार और मनिहारी में एक प्रत्याशी नोटा को भी नहीं पछाड़ सके।

    22 हजार से अधिक मतदाताओं ने किसी को नहीं चुना

    जिले के 20 लाख 79 हजार 464 मतदाताओं में लगभग 11 प्रतिशत ने किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया। कुल 22,319 मतदाताओं ने नोटा दबाकर अपनी नाराजगी या असंतोष प्रकट किया।

    सबसे अधिक बलरामपुर में 3185 वोट नोटा के खाते में गए। मतगणना में विधानसभा में प्रत्याशी के मुकाबले नोटा की स्थिति में प्राणपुर व कोढ़ा चौथे स्थान, कदवा व बरारी में पांचवां स्थान, कटिहार व मनिहारी में छठा स्थान तथा बलरामपुर में सातवां स्थान रहा है।

    नोटा वोट में बढ़ोतरी

    पिछले चुनाव की तुलना में इस बार नोटा के वोट में 919 मत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2020 में 21,403 वोट पड़े थे, जबकि इस बार 22,319 वोट दर्ज हुए। सात में से पांच विधानसभा क्षेत्रों में नोटा का प्रयोग बढ़ा, जबकि दो में कमी आई।

    विधानसभावार नोटा वोट 

    क्र. विधानसभा का नाम 2020 2025
    1. कटिहार 787 2853
    2. प्राणपुर 3168 3313
    3. कदवा 1405 3818
    4. बरारी 3652 3047
    5. कोढ़ा 3764 3162
    6. मनिहारी 2341 3456
    7. बलरामपुर 5159 3185

    नोटा से हारे प्रत्याशियों की संख्या

    विधानसभा संख्या
    बरारी 09
    मनिहारी 01
    कदवा 11
    कोढ़ा 04
    प्राणपुर 09
    कटिहार 05
    बलरामपुर 11