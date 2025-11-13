Katihar Election RESULT 2025: कटिहार में वोटों की गिनती तय करेगी जीत और हार? नतीजे से पहले प्रत्याशियों की धड़कनें तेज

संवाद सहयोगी, कटिहार। Katihar Election RESULT 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे की घड़ियां सियासी धड़कनें बढ़ा रही हैं। कटिहार जिले की सात विधानसभा सीटों पर आज, यानी 14 नवंबर को मतगणना हो रही है। जिला मुख्यालय स्थित तीनगछिया बाजार समिति मतगणना केंद्र पर सुबह आठ बजे से वोटों की गिनती का सिलसिला आरंभ होगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की है।

11 नवंबर को हुए मतदान ने इस बार रिकार्ड कायम किया है। 79.10 प्रतिशत वोटिंग ने सियासी समीकरणों को उलझा दिया है। इस आंकड़े ने प्रत्याशियों और समर्थकों दोनों को उम्मीद और आशंका के भंवर में डाल दिया है। हर कोई अपने-अपने स्तर पर जीत का दावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर चुनावी गणित और बूथवार आंकड़ों का जोड़-घटाव जारी है। शहर के चौक-चौराहों से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चा का एक ही विषय है कौन बनेगा विजेता?

इंटरनेट मीडिया पर भी दावे-प्रतिदावे की बाढ़ आई हुई है। चुनावी उत्साह अब बेचैनी में बदल चुका है। प्रत्याशियों की रात जागते बीती। किसी ने भगवान के दर पर माथा टेका तो किसी ने समर्थकों संग अंतिम गणना की समीक्षा की। इस बार महिलाओं की भागीदारी ने चुनावी तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। पुरुषों की तुलना में 9.56 प्रतिशत अधिक महिलाओं ने मतदान किया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आधी आबादी का यह शांत पर ठोस समर्थन परिणाम की पटकथा बदलने की क्षमता रखता है। आज सुबह जब पहली ईवीएम खुलेगी, तो न सिर्फ प्रत्याशी बल्कि पूरा कटिहार जिला सांस थामे नतीजों का इंतजार करेगा। लोकतंत्र के इस उत्सव का अंतिम अध्याय अब खुलने वाला है। इसमें कोई जीतेगा, कोई हारेगा, लेकिन मतदाता फिर साबित करेगा कि असली ताकत उसकी उंगली पर सजी स्याही में है।

मतगणना में पारदर्शिता प्राथमिकता: डीएम मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने मतगणना कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की। इस दौरान डीएम ने कहा कि निष्पक्षता, पारदर्शिता और सटीकता ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मतगणना को निर्वाचन प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील चरण बताते हुए सभी से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करने को लेकर सख्त हिदायत दी है। ब्रीफिंग के दौरान मतगणना कर्मियों को पोस्टल बैलेट, ईवीएम मतों की गणना, मतों की वैधता तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल से संबंधित तकनीकी एवं व्यावहारिक जानकारी दी गई।

त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा में होगी मतगणना मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा-व्यवस्था लागू की गई है। इसमें केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, बिहार विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। साथ ही पेयजल, चिकित्सा, शौचालय आदि सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बताया गया कि मतगणना केंद्र के भीतर किसी भी बाहरी वस्तु को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्ति तक लागू रहेगा यातायात प्रतिबंध बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन 14 नवंबर को कटिहार शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए विशेष ट्रैफिक योजना लागू की गई है। पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) कार्यालय, कटिहार की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतगणना दिवस की सुबह 5 बजे से लेकर मतगणना समाप्ति तक कई मार्गों पर आम वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चौधरी मोहल्ला चौक से तिनगाछिया बाजार समिति की ओर आम वाहनों व जनों का प्रवेश बंद रहेगा। केवल चुनाव से जुड़े अधिकारी, एजेंट, प्रत्याशी एवं संबंधित कर्मियों को अनुमति होगी।