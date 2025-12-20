कटिहार में आंगनबाड़ी केंद्र पर लटका ताला, ठंड में बरामदे पर बैठे बच्चे करते रहे इंतजार

संवाद सूत्र, कोढा (कटिहार)। प्रखंड के दक्षिण सिमरिया पंचायत के नक्कीपुर गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या-169 की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह 10:35 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। केंद्र के दोनों कमरों में ताला लटका हुआ था, जबकि पांच छोटे-छोटे बच्चे ठंड में बाहर बैठ खुलने का इंतजार कर रहे थे।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह आंगनबाड़ी केंद्र अक्सर देर से ही खुलता है, जिससे बच्चों और गर्भवती को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने बताया कि उन्हें यहां भोजन तो दिया जाता है, लेकिन दूध एवं मौसमी फल नियमित रूप से नहीं मिलते, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित पोषण आहार में यह अनिवार्य है।

बाहर बैठने के लिए मजबूर बच्चे यह आलम तब है जब सीडीपीओ कोढ़ा द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किए जाने की बात बताई जाती है। अब सवाल उठता है कि जब निरीक्षण नियमित रूप से हो रहा है तो फिर केंद्र समय पर क्यों नहीं खुल पा रहा और पोषण आहार में कटौती कैसे हो जा रही है।