Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कटिहार में आंगनबाड़ी केंद्र पर लटका ताला, ठंड में बरामदे पर बैठे बच्चे करते रहे इंतजार

    By Alok Mrhta Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:47 PM (IST)

    कटिहार के कोढ़ा प्रखंड स्थित नक्कीपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-169 पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सुबह 10:35 बजे तक बंद था और बच्चे ठंड में ब ...और पढ़ें

    Hero Image

    कटिहार में आंगनबाड़ी केंद्र पर लटका ताला

    संवाद सूत्र, कोढा (कटिहार)। प्रखंड के दक्षिण सिमरिया पंचायत के नक्कीपुर गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या-169 की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रवार की सुबह 10:35 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद था। केंद्र के दोनों कमरों में ताला लटका हुआ था, जबकि पांच छोटे-छोटे बच्चे ठंड में बाहर बैठ खुलने का इंतजार कर रहे थे। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह आंगनबाड़ी केंद्र अक्सर देर से ही खुलता है, जिससे बच्चों और गर्भवती को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों ने बताया कि उन्हें यहां भोजन तो दिया जाता है, लेकिन दूध एवं मौसमी फल नियमित रूप से नहीं मिलते, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित पोषण आहार में यह अनिवार्य है। 

    बाहर बैठने के लिए मजबूर बच्चे

    यह आलम तब है जब सीडीपीओ कोढ़ा द्वारा नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किए जाने की बात बताई जाती है। अब सवाल उठता है कि जब निरीक्षण नियमित रूप से हो रहा है तो फिर केंद्र समय पर क्यों नहीं खुल पा रहा और पोषण आहार में कटौती कैसे हो जा रही है। 

    ठंढ के मौसम में छोटे बच्चों को बाहर बैठने के लिए मजबूर करना न केवल लापरवाही है, बल्कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ भी है। सीडीपीओ उषा किरण के फोन रिसीव नहीं किया। बीडीओ राजकुमार पंडित ने भी फोन रिसीव नहीं किया।