Pollution: कटिहार की हवा हो रही जहरीली, 200 के पार हुआ प्रदूषण का स्तर

संवाद सहयोगी, कटिहार। जिले की हवा अब सेहत के लिए खतरा बनने लगी है। शनिवार को जिले के अधिकांश प्रखंडों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 190 के पार कर गया, जबकि सिर्फ मनिहारी में यह 183 रहा। विशेषज्ञों के अनुसार 100 से अधिक एक्यूआई बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए संवेदनशील माना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इधर, तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे का असर भी बढ़ गया है। सुबह और देर शाम कोहरे की चादर जमीन पर बिछने लगी है, जिससे दृश्यता कम हो रही है। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

फलका के पोठिया की हवा सबसे अधिक प्रदूषित द वेदर चैनल के अनुसार शनिवार को जिले में सबसे अधिक प्रदूषण फलका प्रखंड के पोठिया क्षेत्र में दर्ज किया गया। यहां एक्यूआई 204 रहा। वहीं फलका का एक्यूआई 201 और कोढ़ा का 200 पाया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।

सावधानी बरतने का समय ठंड, कनकनी और बढ़ते प्रदूषण स्तर ने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दे दी है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दमा, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

चिकित्सक डा. प्रेम रंजन के अनुसार ठंड से बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। धूप निकलने के बाद ही मार्निंग वाक पर जाएं। गुनगुना पानी पिएं और गुनगुने पानी से ही स्नान करें। घर का बना भोजन करें, फास्ट फूड से पूरी तरह परहेज करें।