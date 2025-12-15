Language
    Pollution: कटिहार की हवा हो रही जहरीली, 200 के पार हुआ प्रदूषण का स्तर

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:18 PM (IST)

    कटिहार में प्रदूषण का स्तर 200 के पार जाने से हवा जहरीली हो रही है। शहर में वायु गुणवत्ता खराब होने से लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। प्रदूषण न ...और पढ़ें

    कटिहार में बढ़ा प्रदूषण। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, कटिहार। जिले की हवा अब सेहत के लिए खतरा बनने लगी है। शनिवार को जिले के अधिकांश प्रखंडों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 190 के पार कर गया, जबकि सिर्फ मनिहारी में यह 183 रहा। विशेषज्ञों के अनुसार 100 से अधिक एक्यूआई बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए संवेदनशील माना जाता है।

    इससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इधर, तापमान में गिरावट के साथ ही कोहरे का असर भी बढ़ गया है। सुबह और देर शाम कोहरे की चादर जमीन पर बिछने लगी है, जिससे दृश्यता कम हो रही है। ऐसे में वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है।

    फलका के पोठिया की हवा सबसे अधिक प्रदूषित

    द वेदर चैनल के अनुसार शनिवार को जिले में सबसे अधिक प्रदूषण फलका प्रखंड के पोठिया क्षेत्र में दर्ज किया गया। यहां एक्यूआई 204 रहा। वहीं फलका का एक्यूआई 201 और कोढ़ा का 200 पाया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।

    सावधानी बरतने का समय

    ठंड, कनकनी और बढ़ते प्रदूषण स्तर ने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दे दी है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दमा, ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों के साथ-साथ बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

    चिकित्सक डा. प्रेम रंजन के अनुसार ठंड से बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। धूप निकलने के बाद ही मार्निंग वाक पर जाएं। गुनगुना पानी पिएं और गुनगुने पानी से ही स्नान करें। घर का बना भोजन करें, फास्ट फूड से पूरी तरह परहेज करें।

    जो दवाएं चल रही हैं, उन्हें बिना चिकित्सकीय सलाह बंद न करें। बाहर निकलते समय पूरे शरीर को गर्म कपड़ों से ढंकें। सर्दी-जुकाम या सांस संबंधी परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें।

    कटिहार में वायु गुणवत्ता की स्थिति

    स्थान एक्यूआइ (AQI) वायु गुणवत्ता श्रेणी
    फलका 201 बहुत खराब
    कोढ़ा 200 खराब
    बरारी 197 खराब
    कुरसेला 197 खराब
    समेली 197 खराब
    हसनगंज 197 खराब
    कटिहार 193 खराब
    डंडखोरा 193 खराब
    कदवा 193 खराब
    प्राणपुर 190 खराब
    अमदाबाद 190 खराब
    आजमनगर 190 खराब
    बारसोई 186 मध्यम प्रदूषित
    मनिहारी 183 मध्यम प्रदूषित

    ठंड का असर, अस्पताल में बढ़ने लगे मरीज

    ठंड के प्रकोप बढ़ने से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। स्थानीय अस्पतालों एवं निजी चिकित्सकों एवं मेडिकल सेंटरों पर सर्दी, खांसी, जुकाम वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें उम्र दराज के साथ-साथ छोटे-छोटे नौनिहाल की संख्या अधिक दिखती है।

    बाजार से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक में अब कड़ाके की ठंड का एहसास होने लगा है। ठंड से मजदूर वर्ग, रिक्शा आटो चालकों खासी परेशानी झेलनी पड़ती हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक अंतिम कंबल विवरण एवं चौक चौराहों तथा बाजारों में अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है।