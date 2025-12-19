Language
    Katihar News: बिजली कनेक्शन से खुली पोल, अभी तक बिना होल्डिंग के मिले तीन हजार मकान

    By Pradeep Gupta Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    कटिहार में बिजली कनेक्शन के खुलासे से नगर निगम की पोल खुल गई है। शहर में अब तक तीन हजार ऐसे मकान मिले हैं जिनका होल्डिंग टैक्स नहीं है। इन मकानों का ब ...और पढ़ें

    बिजली कनेक्शन से खुली पोल, अभी तक बिना होल्डिंग के मिले तीन हजार मकान

    संवाद सहयोगी, कटिहार। बिजली कनेक्शन से मकान के मिलान की कवायद में निगम को बड़ी सफलता मिली है। तीन हजार मकान बिना होल्डिंग के पाए गए यानि ये मकान होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। यह आंकड़ा तब है जब निगम अभी 24 हजार बिजली कनेक्शन का ही स्थलीय सर्वे कर सका है। अब निगम इन मकानों से टैक्स वसूली की कवायद में जुट गया है। इन्हें होल्डिंग टैक्स के दायरे में लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

    बताया जाता है कि जांच में पाया गया कि दो मकान में एक बिजली मीटर से विद्युत आपूर्ति हो रही थी। कई ऐसे भी थे जो व्यवसायिक और आवासीय बिजली कनेक्शन ले रखे थे लेकिन मकान की होल्डिंग तय नहीं कराई थी। जांच में अधिकांश मकान ऐसे पाए गए जिनका बिजली कनेक्शन था, लेकिन होल्डिंग नंबर नहीं था।

    दरअसल, निगम ने भवन स्वामी का सही आंकलन करने को लेकर बिजली विभाग से निगम क्षेत्र में बिजली कनेक्शन की सूची मांगी थी।

    बिजली विभाग द्वारा निगम को लगभग 49 हजार बिजली बिजली उपभोक्ताओं की सूची सौंपी गई थी। इस सूची को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा सर्वे कराया गया। जिसमें अभी तक 24 हजार बिजली उपभोक्ता के कनेक्शन की जांच हुई है। बता दें कि नगर निगम के आंकडे के अनुसार वर्तमान में 33620 होल्डिंग धारी है।

    बिजली कनेक्शन के आधार पर नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले भवन का सर्वे कराया जा रहा है। जिसमें अभी तक की जांच में तीन हजार बिना होल्डिंगधारी चिह्नित हुए हैं। इनसे टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - संतोष कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम कटिहार

    बिना नक्शा व नियमों के विपरीत निर्माण पर सख्ती, 35 भवनों को भेजा जाएगा नोटिस

    नगर निगम क्षेत्र में बिना नक्शा या स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण नहीं करने वालों पर अब नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम प्रशासन ने ऐसे भवनों की जांच शुरू कर दी है और अब तक करीब 35 भवनों को चिह्नित किया गया है। इन सभी को जल्द ही नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है।

    नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बायलाज (निर्माण नियमों) का पालन नहीं करने वाले आवासीय भवनों और माल की जांच के लिए निगम के दो कनीय अभियंता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में सामने आया है कि कई माल और बड़े भवनों में स्वीकृत नक्शे के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि कुछ भवनों का निर्माण नक्शे से अलग या बिना नक्शा पास कराए ही कर लिया गया है।

    नियमों के उल्लंघन में पाए गए भवन मालिकों को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।