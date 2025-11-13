Kadwa Vidhan Sabha Chunav Result: कदवा विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, JDU और कांग्रेस में से कौन मारेगा बाजी?

कदवा विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है, जो कटिहार जिले में स्थित है। 2020 में कांग्रेस के शकील अहमद यहाँ से जीते थे। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के जीवत्स विजयी रहे। आगामी चुनाव 2025 में दुलाल चंद्र गोस्वामी (JDU), शकील अहमद खान (कांग्रेस) समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार JDU और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है।