Kadwa Vidhan Sabha Chunav Result: कदवा विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, JDU और कांग्रेस में से कौन मारेगा बाजी?
कदवा विधानसभा सीट बिहार की 243 सीटों में से एक है, जो कटिहार जिले में स्थित है। 2020 में कांग्रेस के शकील अहमद यहाँ से जीते थे। 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के जीवत्स विजयी रहे। आगामी चुनाव 2025 में दुलाल चंद्र गोस्वामी (JDU), शकील अहमद खान (कांग्रेस) समेत कई उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार JDU और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Kadwa vidhan sabha Election Result 2025: कदवा विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कटिहार लगता है। ये कटिहार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 1952 में यहां हुए पहले चुनाव में कांग्रेस के जीवत्स विजयी रहे थे। 2020 में कांग्रेस के शकील अहमद यहां से लगातार दूसरी बार विजयी रहे थे।
कदवा विधानसभा चुनाव 2025 के प्रत्याशी
दुलाल चंद्र गोस्वामी – जनता दल (यूनाइटेड)
शकील अहमद खान – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
एम.डी. शाकिर रज़ा – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)
एम.डी. शहऱयार – जन सुराज पार्टी
विद्यानंद मंडल – बहुजन समाज पार्टी (BSP)
सुनिल कुमार मंडल – पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)
अनमोल कुमार – वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल
एम.डी. शमीउद्दीन – माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी
राजीव रंजन – निर्दलीय
प्रमोद दास – निर्दलीय
आशा सुमन – निर्दलीय
सादिक हुसैन – निर्दलीय
साजन कुमार – निर्दलीय
हिमराज सिंह – निर्दलीय
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।