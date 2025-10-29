Language
    Railway News: रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला... दिसंबर तक चलेंगी ये 48 स्पेशल ट्रेन; देखें ट्रेन नंबर, रूट Time Table

    By Ashish Kumar Singh Edited By: Alok Shahi
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:48 PM (IST)

    Indian Railways News: रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। 48 विशेष ट्रेनें दिसंबर तक 620 यात्राएं करेंगी। यह निर्णय त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी और ट्रेनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यहां देखें स्पेशल ट्रेनों की पूरी लिस्ट और समय सारिणी।

    Indian Railways News: त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 48 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं।

    संवाद सूत्र, कटिहार। Indian Railways News पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) क्षेत्र में यात्री सुविधा के लिए 48 विशेष त्याहारी ट्रेनें चल रही हैं। जो सितंबर से दिसंबर तक विभिन्न मार्गों पर कुल 620 यात्राएं करेंगी। जो कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, जोगबनी और किशनगंज जैसे प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए होल्डिंग एरिया, पैसेंजर एनाउंसमेंट सिस्टम, पंखे, अतिरिक्त टिकट काउंटर और स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों सहित विशेष व्यवस्था की गई है। प्रभावी भीड़ प्रबंधन और यात्री सहायता के लिए 24 घंटे वार रूम और आरपीएफ कर्मियों सहित अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

    कटिहार, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, सोनपुर, दौरम मधेपुरा, अगरतला, न्यू तिनसुकिया, एसएमवीटी बेंगलुरु, अमृतसर, पटना, डिब्रूगढ़, गोरखपुर, सिलचर, नाहरलगुन, कोलकाता, गुवाहाटी, रांची, चर्लपल्ली, मुंबई सेंट्रल, आगरा छावनी, जोगबनी, लामडिंग, हावड़ा, गोमती नगर, आनंद विहार, कामाख्या और कई अन्य प्रमुख गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेनें चल रही हैं।

    आज इन ट्रेनों को किया गया शामिल

    एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि ट्रेन संख्या 07541 कटिहार-दौरम मधेपुरा (दैनिक स्पेशल) कटिहार से शाम 7.00 बजे प्रस्थान करेगी और दौरम मधेपुरा रात 10.00 बजे पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 07542 दौरम मधेपुरा - कटिहार (दैनिक स्पेशल) दौरम मधेपुरा से रात 10:45 बजे प्रस्थान करेगी और कटिहार 02.30 बजे पहुंचेगी।

    ट्रेन संख्या 07540 कटिहार - मनिहारी (दैनिक स्पेशल) कटिहार से रात 8.30 बजे प्रस्थान करेगी और मनिहारी रात 9.30 बजे पहुंचेगी। वही ट्रेन संख्या 07539 मनिहारी - कटिहार (दैनिक स्पेशल) मनिहारी से 05.00 बजे प्रस्थान करेगी और कटिहार 06.00 बजे पहुंचेगी। जबकि ट्रेन संख्या 05628 अगरतला – गुवाहाटी (साप्ताहिक स्पेशल) अगरतला से शाम 7.00 बजे प्रस्थान करेगी और गुवाहाटी सुबह 09.00 बजे पहुंचेगी।

    ट्रेन संख्या 05734 किशनगंज – अमृतसर (साप्ताहिक स्पेशल) किशनगंज से सुबह 09.10 बजे रवाना होगी और दुसरे दिन रात्रि 12.10 बजे अमृतसर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05977 गोरखपुर - डिब्रूगढ़ (साप्ताहिक स्पेशल) गोरखपुर से रात 09.30 बजे रवाना होगी और सुबह 10.30 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05639 सिलचर - कोलकाता (साप्ताहिक स्पेशल) सिलचर से शाम 05:00 बजे रवाना होगी और 12.05 बजे कोलकाता पहुंचेगी।

    जबकि ट्रेन संख्या 05952 न्यू तिनसुकिया - एसएमवीटी बेंगलुरु (साप्ताहिक स्पेशल) न्यू तिनसुकिया से शाम 06.45 बजे रवाना होगी और सुबह 09.30 बजे एसएमवीटी बेंगलुरु पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05633 नारंगी - गोरखपुर (साप्ताहिक स्पेशल) नारंगी से 01.20 बजे रवाना होगी और दूसरे दिन 01.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 05744 कटिहार - सोनपुर ((त्रि-साप्ताहिक स्पेशल) कटिहार से शाम 06.00 बजे रवाना होगी और 01.00 बजे सोनपुर पहुंचेगी।

    यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे त्यौहारों के मौसम में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें। जिससे यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी न हो। सीपीआरओ, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे