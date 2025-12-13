बिहार में अजब-गजब, बीच सड़क पर 'यमदूत' बन खड़ा है खंभा; बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने

संवाद सूत्र, अमदाबाद (कटिहार)। जिम्मेदारों के नायाब कार्य का नमूना देखना है तो रघुनाथपुर आइए। यहां मुजवर मध्य विद्यालय से बंगाल सीमा तक जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क पर पुलिया का काम अधूरा है तो संपर्क पथ के बीच में बिजली का खंभा गड़ा है।

यह ना सिर्फ आवागमन में बाधा डाल रही बल्कि दुर्घटनाओं को भी न्यौता दे रही है। यह सड़क बैरिया पंचायत को पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत से जोड़ती है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इसी मार्ग से आवाजाही करते हैं। साथ ही बैरिया और आसपास गांवों के लिए यह सड़क पश्चिम बंगाल तक प्रमुख मार्ग है।

जानकारी के अनुसार इस पुल का निर्माण 189.87 लाख की लागत से निकेश कुमार कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है। 26.30 मीटर लंबी इस पुलिया के कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 10 मार्च 2025 है। किंतु काम अभी भी अधूरा है।

दुर्घटना का बना खतरा ग्रामीणों का कहना है कि पुलिया के एप्रोच रोड का काम अधूरा है और संपर्क पथ के बीच में बिजली का खंभा होने से दुर्घटना का गंभीर खतरा बना रहता है। खंभे के चारों ओर मिट्टी और स्टोन डालकर लेवलिंग भी कर दी गई है।

महज आठ फीट उपर तार समस्या केवल खंभे तक सीमित नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि संपर्क पथ पर बिजली के तार की उंचाई मात्र 8 फीट है जो सामान्य मानकों से बहुत कम है और यह भी एक बड़ी परेशानी का कारण है।