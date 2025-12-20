विवाद के बाद बच्चों संग मायके चली गई पत्नी, पति ने जहर खाकर दे दी जान; परिवार में मचा कोहराम
संवाद सूत्र, कुरसेला(कटिहार)। किसी बात को लेकर हुए विवाद से नाराज होकर पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। इससे आहत पति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली।
घटना कुरसेला थाना क्षेत्र के तीनघड़िया वार्ड संख्या पांच की है। बताया जाता है कि दक्षिणी मुरादपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या पांच निवासी छंगुरी शर्मा (38) पेशे से बढ़ई एवं मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।
बीते शुक्रवार को किसी बात को लेकर उसकी पत्नी रेखा देवी से विवाद हो गया जो देखते ही देखते गहमा-गहमी में बदल गया। विवाद के बाद पत्नी अपने चारों बच्चों को लेकर मायके चली गई।
स्वजनों के अनुसार पत्नी के मायके चले जाने के बाद छंगुरी शर्मा मानसिक तनाव में आ गया। घरेलू कलह से परेशान होकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। काफी देर तक घर से कोई हलचल नहीं होने पर आसपास के ग्रामीणों को संदेह हुआ।
जब लोग घर के अंदर पहुंचे तो देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इधर, मृतक की मां ने अपनी बहू पर बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है।
कुरसेला थाना पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।
इस संबंध में थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन अब तक किसी भी पक्ष द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
