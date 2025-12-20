फलका थाना के ड्राइवर ने बनाई नकली पुलिस टीम, दुकानदार को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास, ग्रामीणों की जमकर धुनाई

संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव में उस समय अफरातफरी मच गई, जब फलका थाना का एक वाहन चालक अपने तीन साथियों के साथ नकली पुलिस बनकर एक किराना दुकान पर छापेमारी करने पहुंच गया।

कोडीन सीरप बेचने का आरोप लगाकर दुकानदार को जबरन वाहन पर बैठाने की कोशिश की गई। दुकानदार के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जुट गए और तीन आरोपियों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी।

घटना के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर फलका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को अपने कब्जे में लिया।

पकड़े गए आरोपियों में फलका थाना का वाहन चालक अमन कुमार भी शामिल है। जब पुलिस तीनों आरोपियों को थाना ले जाने लगी, तो ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस वाहन को रोककर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्किल इंस्पेक्टर कोढ़ा उमेश कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया।