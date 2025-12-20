फलका थाना के ड्राइवर ने बनाई नकली पुलिस टीम, दुकानदार को जबरन गाड़ी में बैठाने का प्रयास, ग्रामीणों की जमकर धुनाई
कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव में एक किराना दुकान पर नकली पुलिस बनकर छापेमारी करने पहुंचे चार लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिनमें से ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। फलका थाना क्षेत्र के मोरसंडा गांव में उस समय अफरातफरी मच गई, जब फलका थाना का एक वाहन चालक अपने तीन साथियों के साथ नकली पुलिस बनकर एक किराना दुकान पर छापेमारी करने पहुंच गया।
कोडीन सीरप बेचने का आरोप लगाकर दुकानदार को जबरन वाहन पर बैठाने की कोशिश की गई। दुकानदार के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर जुट गए और तीन आरोपियों को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी।
घटना के दौरान एक आरोपी मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर फलका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को अपने कब्जे में लिया।
पकड़े गए आरोपियों में फलका थाना का वाहन चालक अमन कुमार भी शामिल है। जब पुलिस तीनों आरोपियों को थाना ले जाने लगी, तो ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस वाहन को रोककर कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्किल इंस्पेक्टर कोढ़ा उमेश कुमार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया।
मौके पर जुटी लोगों की भीड़।
इसके बाद पुलिस आरोपियों को थाना ले गई। पीड़ित दुकानदार राहिल ने बताया कि एक चारपहिया वाहन पर सवार चार लोग उसकी दुकान पर पहुंचे। दो लोग उतरकर नाम-पता पूछने लगे, जबकि अन्य लोग गाड़ी घुमाकर दुकान के सामने ले आए। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए जबरन उसे वाहन पर बैठाने लगे।
शोर मचाने पर ग्रामीण जुट गए और तीन लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी भाग निकला। ग्रामीणों के अनुसार पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम अमन कुमार (फलका थाना चालक), छोटू कुमार और अमित कुमार राय बताया, जबकि फरार आरोपी का नाम ब्रजेश कुमार बताया गया है।
आरोपियों ने खुद को फलका थाना पुलिस बताया, जिससे ग्रामीण और अधिक आक्रोशित हो गए। फलका थाना अध्यक्ष रवि कुमार राय ने बताया कि पीड़ित के आवेदन के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
अमन कुमार की अनुबंध पर नियुक्ति पिछले महीने 19 तारीख को हुई थी। घटना के दिन वह छुट्टी लेकर घर गया हुआ था और अपने तीन साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
उमेश कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर, कोढ़ा
