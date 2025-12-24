कटिहार में बिजली पोल के लिए जमीन में कराई जा रही पाइलिंग, निकलने लगा ज्वलनशील गैस

संवाद सूत्र, बरारी (कटिहार)। बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के गंगा नदी के उसपार के बकिया सुखाय पंचायत में पाइलिंग के दौरान ज्वलनशील गैस के मिलने की सूचना से क्षेत्र में कोतूहल मच गई है। माचिस जलाने पर आग भी लग गई। इसकी चर्चा काफी होने लगी। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस वहां पहुंची। बिजली विभाग की टीम ने भी निरीक्षण किया। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आसपास के काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हो गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर फोटो व वीडियो शेयर किया जा रहा है।

पोल गाढ़ने के लिए बिजली विभाग कर रहा था पाइलिंग

जानकारी के अनुसार बकिया सुखाय में एक लाख 32 हजार के बिजली पोल के पाइलिंग कार्य के लिए 21 मीटर की खुदाई के पश्चात ज्वलनशील गैस निकलने लगा। इसके बाद 21 मीटर दूर तक विभिन्न जगहों पर भी पाइलिंग में गैस निकलने के बाद काम बंद कर मजदूर निकल गए। बताया जाता है कि बकिया सुखाय निवासी किसान शिव नारायण यादव के खेत में बिजली विभाग द्वारा अपराह्न में पाइलिंग कराया जा रहा था। इस दौरान पानी के साथ गैस निकलने जैसा गंध आने लगी। माचिस की तीली जलाने पर आग जलने लगी। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है।