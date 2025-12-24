कटिहार में बिजली पोल के लिए जमीन में कराई जा रही पाइलिंग, निकलने लगा ज्वलनशील गैस
बिहार के कटिहार में बिजली पोल लगाने के लिए जमीन में पाइलिंग का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक ज्वलनशील गैस निकलने लगी, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फै ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बरारी (कटिहार)। बिहार के कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के गंगा नदी के उसपार के बकिया सुखाय पंचायत में पाइलिंग के दौरान ज्वलनशील गैस के मिलने की सूचना से क्षेत्र में कोतूहल मच गई है। माचिस जलाने पर आग भी लग गई। इसकी चर्चा काफी होने लगी। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस वहां पहुंची। बिजली विभाग की टीम ने भी निरीक्षण किया। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक नहीं मिली है। आसपास के काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हो गए हैं। इंटरनेट मीडिया पर फोटो व वीडियो शेयर किया जा रहा है।
पोल गाढ़ने के लिए बिजली विभाग कर रहा था पाइलिंग
जानकारी के अनुसार बकिया सुखाय में एक लाख 32 हजार के बिजली पोल के पाइलिंग कार्य के लिए 21 मीटर की खुदाई के पश्चात ज्वलनशील गैस निकलने लगा। इसके बाद 21 मीटर दूर तक विभिन्न जगहों पर भी पाइलिंग में गैस निकलने के बाद काम बंद कर मजदूर निकल गए। बताया जाता है कि बकिया सुखाय निवासी किसान शिव नारायण यादव के खेत में बिजली विभाग द्वारा अपराह्न में पाइलिंग कराया जा रहा था। इस दौरान पानी के साथ गैस निकलने जैसा गंध आने लगी। माचिस की तीली जलाने पर आग जलने लगी। यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
गैस में माचिस जलाते ही उठने लगी आग
बकिया सुखाय के समाजसेवी भवेश यादव ने इस घटना की पुष्टि की है। लोगों को उक्त ज्वलनशील गैस से दूर रहने की नसीहत दी गई। इधर जानकारों की माने तो जमीन से निकलने वाले ज्वलनशील गैस उर्जा के स्रोत को प्रदर्शित कर रहा है। प्राकृतिक गैस (मिथेन) एवं पेट्रोलियम ( कच्चा तेल) की आशंका है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। काफी संख्या में लोग वहां मौजूद हैं। इसकी जांच की जाएगी।
सेंट्रल की टीम काम कर रही है। मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को भी दी जाएगी।
शिव कुमार, कनीय अभियंता, बरारी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।