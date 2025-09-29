Dandiya Nights: डांडिया नाइट में नागिन धुन पर थिरकीं युवतियां, कीर्ति वर्मा ने डांस-ठुमके से मचाई धूम

Language
    By Alok Shahi Edited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:17 AM (IST)

    Dandiya Nights बिहार के कटिहार में दैनिक जागरण द्वारा आयोजित डांडिया नाइट में बालीवुड की मशहूर डांसर कीर्ति वर्मा के साथ युवतियां जमकर थिरकीं। कटिहारवासी 7 बजे से शुरू हुए आयोजन में करीब तीन घंटे तक ठुमके लगाते रहे। वे रात 10 बजे के बाद कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा होने के बाद भी मस्ती के मूड में थे।

    Dandiya Nights: बिहार के कटिहार में दैनिक जागरण डांडिया नाइट में डांसर कीर्ति वर्मा के साथ युवतियां जमकर थिरकीं।

    जागरण संवाददाता, कटिहार। Dandiya Nights कटिहार की पावन धरा पर दैनिक जागरण द्वारा पहली वार आयोजित की गई डांडिया नाइट में भक्ति की बही धारा में श्रोता सराबोर होते रहे। रविवार की शाम संगीतमय भक्ति में मिरचाईबाड़ी स्थित चंद्रकला गार्डेन पूरी तरह डूब गया। रंग-बिरंगे परिधान में माताएं-बहनों के चेहरे बता रहे थे जागरण उनके लिए कुछ खास लेकर आया है। इस शाम को बेहद खास बनाना है।

    मशहूर डांसर कीर्ति वर्मा के संग चंद्रकला गार्डन में गानों की ताल और गरबा की घूमती लय से पूरा माहौल रंगीन और उत्सवमय हो उठा। नवरात्रि के भक्तिमय माहौल में आधुनिकता संग परंपरा को सहेजने वाले साज को जब कर्णप्रिय सुरीली आवाज मिली तो लोगों का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया। हाथों में डांडिया स्टीक और गानों पर थिरकते कदम।

    डांसर कीर्ति वर्मा के साथ डांडिया खेलतीं युवतियां।

    देखते ही देखते कई घंटे बीत गए, लेकिन लोगों के चेहरे पर थकान के कोई भाव नहीं दिख रहे थे। जब मंच पर कलाकारों ने प्रस्तुति देनी शुरू की तो हर भेद-विभेद की दीवार गिर गई। आम से लेकर खास तक, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक, बच्चों से लेकर महिलाएं तक सब डांडिया संग थिरकते नजर आए। भाषाओं की बेड़ियां टूटने लगीं। भक्ति गीतों से कार्यक्रम का आगाज हुआ जो धीरे धीरे हिंदी से होते हुए लोकगीत तक पहुंचीं।

    मनोहारी गीत-संगीत ने बांधा समां

    गायक रुपेश राज और गायिका स्मिता ने गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर युगल संगीत प्रस्तुत की। कीर्ति के स्टेज से उतरने पर चहुंओर शोर और तालियां गूंज उठीं। कीर्ति ने लोगों का संबोधन कर अपने लय में मिला लिया। फिर डिमांड पर जमकर डांडिया महिलाओं ने खेला। कुछ पुरुष भी अलग टोली में खेलते नजर आए। भक्ति गाना पर डांडिया की धुन थम नहीं रही थी। महिलाओं के जुनून को देख कीर्ति वर्मा भी स्टेज से उतर उनके साथ डांडिया खेली। इसके पहले डांडिया का शुभारंभ अलकरीम विश्वविद्यालय के संस्थापक, पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोरप्रसाद, प्राणपुर विधायक निशा सिंह व अन्य ने की।

    दैनिक जागरण डांडिया नाइट में डांसर कीर्ति वर्मा के साथ डांडिया खेलती युवती।

    लोग बोले थैंक्यू दैनिक जागरण

    छात्रा मनीषा ने कहा, डांडिया नवरात्रि की आत्मा है। यह परंपरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। ऐसी संस्कृति की पहचान को नए रूप में जीवित रखने के लिए थैंक्यू दैनिक जागरण। युवती अंजली ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ते हैं, परंपरा को गति देते हैं और युवाओं में सांस्कृतिक चेतना जगाते हैं। डांडिया उत्सव हमारी धरोहर का सुंदर प्रतीक है। अनुपमा ने कहा कि डांडिया सिर्फ नृत्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और धार्मिक आस्था का संगम है।

    कटिहार में दैनिक जागरण डांडिया नाइट में अपनी प्रस्तुति देतीं कलाकार।

    युवक अनिमेष ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम प्रतिभाओं को मंच और संस्कृति को मजबूती प्रदान करते हैं। नवरात्रि में डांडिया हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का उत्सव है। यह आयोजन समाज में ऊर्जा, उत्साह और एकजुटता का संदेश देता है। सुहानी ने कहा कि डांडिया हमारी विरासत को संवारने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम है। इस तरह के कार्यक्रम परंपरा को सजीव रखते हैं और उत्सव की चमक बढ़ाते हैं। 