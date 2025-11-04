महानंदा नदी में मजदूर से भरी नाव पलटी, 1 महिला लापता; 4 सवार ने तैरकर बचाई जान

संवाद सूत्र, प्राणपुर (कटिहार)। टीन से बनी नाव महानंदा नदी की तेज धार में पलट गई। नाव पर चार पुरूष एवं एक महिला सवार थे। घटना सोमवार देर शाम की है। बताया जाता है कि इस घटना में पुरूष ने तैर कर किसी प्रकार से अपनी जान बचाई जबकि महिला तैर नहीं सकी। जिससे वे महानंदा नदी में डूब गई। महिला की पहचान थाना क्षेत्र के काठघर पंचायत के औरलाबाड़ी गांव के वार्ड संख्या 09 निवासी रोहित मंडल की पत्नी प्रियंका देवी उम्र 28 वर्ष के रूप में हुई है।

बताया कि ओरलाबाड़ी गांव से एक ही परिवार के पांच लोग दियारा क्षेत्र में सोमवार को खेती का काम करने गया था। खेती का काम कर वापस लौटने के बाद टीन से बनी नाव पर सवार होकर पांच लोग महानंदा नदी पार कर रहे थे।

नदी पार करने के दौरान नाव बीच नदी में ही पलट गई। जिसमें चार लोग तैर कर किसी तरह अपनी जान बचाई। जिसमें प्रियंका नामक महिला तैर नही सकी। वह पानी में डूब गई। अभी तक लापता महिला बरामद नहीं हो सकी है।

मौके पर पहुंचे अधिकारी घटना की जानकारी मिलते ही सीओ शिखा कुमारी, राजस्व कर्मचारी मृत्युंजय कुमार के साथ औरलाबड़ी गांव पहुंचकर मामले जानकारी ली। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लापता महिला की खोजबीन की जा रही है। जिसका अभी तक कोई सुराग नही मिला है।