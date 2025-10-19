कटिहार में भाजपा नेता से मांगी 1 करोड़ रुपये की रंगदारी, कहा- 'नहीं मिले तो 3 दिन में हत्या कर देंगे'
कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भाजपा नेता आनंद कुमार सिंह से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई है। सिरसा निवासी आनंद ने मो. मन्नु अंसारी को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि मन्नु ने वॉट्सऐप कॉल पर धमकी दी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, कटिहार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला भाजपा नेता आनंद कुमार सिंह से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का है।
सिरसा निवासी भाजपा नेता ने थाने में आवेदन देकर मो. मन्नु अंसारी को नामजद आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।आनंद ने अपने आवेदन में कहा है कि वे भाजपा में किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं।
गत तीन अक्टूबर को एक नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मो. मन्नु अंसारी बताते हुए धमकी भरे लहजे में एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।
रकम नहीं देने पर तीन दिन के अंदर जान से मारने की धमकी भी दी। अरोपित अब इंटरनेट मीडिया पर आकर भी धमकी दे रहा है। लगातार नए-नए नंबर से उन्हें धमकी मिल रही है। इस घटना से उनके परिवार में दहशत है।
पीड़ित नेता ने सुरक्षा गार्ड की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं, इस मामले पर कटिहार एसपी शिखबर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि फिरौती की मांग को लेकर थाने में आवेदन दिया गया था।
प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई को ले थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है। बहुत जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा।
