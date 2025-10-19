कटिहार में भाजपा नेता से मांगी 1 करोड़ रुपये की रंगदारी, कहा- 'नहीं मिले तो 3 दिन में हत्या कर देंगे'

संवाद सहयोगी, कटिहार। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला भाजपा नेता आनंद कुमार सिंह से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का है।

सिरसा निवासी भाजपा नेता ने थाने में आवेदन देकर मो. मन्नु अंसारी को नामजद आरोपित बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।आनंद ने अपने आवेदन में कहा है कि वे भाजपा में किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं।

गत तीन अक्टूबर को एक नंबर से वॉट्सऐप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मो. मन्नु अंसारी बताते हुए धमकी भरे लहजे में एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।

रकम नहीं देने पर तीन दिन के अंदर जान से मारने की धमकी भी दी। अरोपित अब इंटरनेट मीडिया पर आकर भी धमकी दे रहा है। लगातार नए-नए नंबर से उन्हें धमकी मिल रही है। इस घटना से उनके परिवार में दहशत है।