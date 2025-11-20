पति का रंग सांवला और बच्चा हो गया गोरा, शक में पत्नी की कर दी हत्या

संवाद सूत्र, बारसोई (कटिहार)। कटिहार जिले के आबादपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव में पति ने अपनी पत्नी की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। मृत महिला की पहचान 22 वर्षीया मौसमी दास के रूप में हुई है, जो दो बच्चों की मां थी।

दरअसल, तीन महीने पहले मौसमी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे का रंग गोरा होने और पति का सांवला रंग होने के कारण सुकुमार को बच्चे के पितृत्व पर संदेह था।

इसी बात को लेकर दंपती के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मौसमी के पिता षष्टी दास ने दामाद सुकुमार दास पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

पिता के अनुसार, घटना के पीछे रिश्तों में उपजा शक ही मुख्य कारण है। आजमनगर थाना क्षेत्र के जलकी गांव का निवासी व आरोपी सुकुमार बुधवार की रात अपनी पत्नी से मिलने नारायणपुर स्थित ससुराल आया था। वह वहीं रुक गया, लेकिन देर रात उसने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी तथा संवेदनशील अंगों पर भी चाकू से हमला किया। सुबह होते ही वह मौके से फरार हो गया।