कांग्रेस वाले इमरान प्रतापगढ़ी ने कही चुभने वाली बात, क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे?
Imran Pratapgarhi Congress: कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार के लोगों से अपील की है कि वे थके हुए नेताओं को रिटायर करें और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार चुनें। उन्होंने कहा कि बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी नहीं, बल्कि बिहार का बेटा ही करेगा। पूनम पासवान ने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर काम करने का वादा किया।
संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। Imran Pratapgarhi Congress क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। इस जोरदार हमले के साथ कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सह शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने बुधवार को कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के फलका प्रखंड के फुटानी हाट के समीप जन सभा में कही। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का नहीं, बल्कि 20 साल से बिहार को लूट रहे लोगों को सत्ता से बेदखल कर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का चुनाव है।
उन्होंने महागठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान को जिताने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके जीतने पर एक सांसद इमरान प्रतापगढ़ी फ्री में मिलेगा। विधायक बनकर पूनम पटना तो सांसद के रूप में दिल्ली में वे लोगों के लिए आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि आप पूनम को विधायक बनाकर पटना की असेंबली में भेजिए। मैं वहां से मंत्री बनाकर भेजूंगा।
उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा अब समय आ गया है कि थके हुए और अवकाश प्राप्त लोगों को राजनीति से रिटायर किया जाए। पूरे बिहार में बदलाव की हवा है। दो तिहाई बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी पूनम पासवान ने कहा कि वे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की लड़ाई लड़ने आये हैं। वे बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन जैसे मुद्दों पर बात करेंगे।
तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनने पर बिहार के हर घर के लड़के को रोजगार दिया जाएगा। आगे कहा कि आज देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। राज्य में अंचल से लेकर डीएम के कार्यालय तक बिना चढ़ावा के लोगों का कोई काम नहीं होता। महागठबंधन के प्रत्याशी ने के क्षेत्र से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोगों से आशीर्वाद मांगा।
कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष अनीसुर्रहमान कर रहे थे, तो मंच संचालन कोढ़ा प्रभारी श्रीकांत मंडल ने की। इस अवसर कांग्रेस के प्रेम राय, राकेश यादव, अब्दुल कलाम आजाद, अमरजीत यादव, साजिद आलम, अब्दुल माजीद,मो. इसराफिल, मो. नसीम, मनिरुल इस्लाम, मो. कुद्दुस आदि मौजूद थे।
