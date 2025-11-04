Bihar Politics: ओवैसी ने कहा, हमको चरमपंथी कहता है तेजस्वी, जल्दी आसमान से जमीन पर आ जाएगा लालू का लाल

संवाद सूत्र, सेमापुर, कटिहार। बिहार में मुस्लमान अगर हक की बात करें तेजस्वी उसे चरमपंथी समझते हैं। जबकि भाजपा सीमांचल में मुस्लमान को घुसपैठिया समझती है। उक्त बातें बरारी विधानसभा के सेमापुर के जेएनसी उच्च विद्यालय में आयोजित जनसभा में कहीं। वे एमआईएमआई के प्रत्याशी मो. मोतीउर रहमान के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओवैसी ने कहा कि बीस साल से नीतीश कुमार बिहार की जनता को मूर्ख बना रहे है। कभी भाजपा में तो कभी राजद का दामन थाम लेते है।उन्होंने कहा कि तेजस्वी उन्हें चरमपंथी कहता है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने 14 प्रतिशत यादव वोटर वाले को 36 सीट जबकि 17 प्रतिशत मुस्लिम वोटर को कितना टिकट दिया है ये जग जाहिर है। जबकि 3.5 प्रतिशत वाले मल्लाह को उपमुख्यमंत्री घोषित किया है। 17 प्रतिशत वाले मुस्लमान के लिए उन्होंने कुछ नही किया है।

ओबीसी ने कहा कि एआईएमआई को जितायें तो आपके प्रतिनिधि की संख्या बढ़ेगी तो वह मुख्यमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास जैसी बड़ी-बड़ी बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लमान भाजपा को वोट नहीं देता है तो मोदी उनको घुसपैठिए से संबोधित करता है। उन्होंने एनडीए और इंडिया गठबंधन को सबक सिखाने के लिए एमआईएमआई को मतदान करने की अपील किया है।

पिछड़े लोग व पिछड़ा क्षेत्र एआईएमआईएम की सेवा का केंद्र: ओवैसी बारसोई (कटिहार): जब तक सीमांचल का इलाका पिछड़ा रहेगा एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल के लोगों के हक व हकुक की लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारी सेवा का केंद्र भी सीमांचल जैसा पिछड़ा क्षेत्र ही रहेगा। उक्त बातें आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को छोगड़ा मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने भाजपा के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा वाले सीमांचल के लोगों को घुसपैठिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि यही मौका है उनका मुहतोड़ जवाब देने का। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर सीधा प्रहार करते हुए कहा की तेजस्वी आसमान में उड़ रहे है, जिसे सीमांचल की जनता जल्द ही जमीन पर ला देगी।

इस मौके पर उन्होंने सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट का नारा दिया। वही उन्होंने निवर्तमान विधायक महबूब आलम पर तंज कसते हुए कहा कि बलरामपुर विधानसभा वासी दिनोंदिन गरीब होते जा रहे हैं। जबकि महबूब आलम अमीर बनते जा रहे हैं।