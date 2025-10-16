Bihar Politics: एक ही सीट से महागठबंधन के दो नेताओं ने कटाया एनआर, राजद-कांग्रेस में खींचातानी!

संवाद सहयोगी, कटिहार/बारसोई। जिले में बुधवार को किसी भी विधानसभा के लिए नामांकन पर्चा दाखिल नहीं हुआ है। प्राणपुर विधानसभा से कांग्रेस के तौकीर व राजद जिलाध्यक्ष इशरत प्रवीण ने एनआर कटाया है। इसकी चर्चा शहर में चौक-चौराहे पर होती रही। महागठबंधन में सबकुछ ठीकठाक पर चर्चा चलती रही।

बहरहाल, बुधवार को छह विधानसभा के लिए 17 एनआर कटा है। कोढ़ा विधानसभा से अब तक सिर्फ एक एनआर कटाया गया है। सात विधानसभा में अबतक कुल 48 एनआर कटाया गया है। अब तक सात विधानसभा सीट में मात्र सदर विधानसभा में मंगलवार को निर्दलीय के रूप में अशोक कुमार भगत ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था।

छह विधानसभा में अभी नामांकन का खाता भी नही खुला है। अभी तक कटिहार विधानसभा से दस, बरारी विधानसभा से 12, प्राणपुर विधानसभा से दस, मनिहारी विधानसभा एक, बलरामपुर विधानसभा छह, कदवा विधानसभा से चार, कोढ़ा विधानसभा से एक ने बुधवार तक एनआर कटवाया है।

जिले में द्वितीय चरण के 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किये जा सकते है। नामांकन पर्चा दाखिल को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कई कर्मियों को लगाया गया है। नामांकन स्थल पर दंडाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गयी है।