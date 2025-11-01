Bihar Election: आचार संहिता की उड़ी धज्जियां: कटिहार में खुले आम बिक रही शराब, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

संवाद सहयोगी, कटिहार। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके तहत शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर सख्त प्रतिबंध है। बावजूद इसके जिले के कई इलाकों में शराब की तस्करी और बिक्री धड़ल्ले से जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस की सख्ती का डर मानो शराब कारोबारियों के सिर से उतर गया है। नगर थाना क्षेत्र में जगह-जगह खुलेआम शराब बेची जा रही है। जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार, शहर के संतोषी चौक सहित कई स्थानों पर सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक देसी व अंग्रेजी शराब की खुली बिक्री जारी रहती है। यहां आए दिन नशे में धुत लोग झगड़े और हंगामा करते देखे जाते हैं। इलाके के निवासी डर के कारण शिकायत करने से भी कतराते हैं।

शराब माफिया आए दिन धमकी देते रहते हैं। हालांकि कई बार पुलिसिया छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लेकिन शराब कारोबारियों पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। अधिकतर तस्कर पुलिस कार्रवाई से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। जिससे वे गिरफ्तारी से बच निकलते हैं।

स्थानीय नागरिकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि संतोषी चौक स्थित रेलवे क्वार्टर व अन्य जगहों पर सुबह पांच से रात के 11 बजे तक खुलेआम देसी व अंग्रेजी शराब बेची जाती है। इसका विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की भी धमकी मिलती है। और पुलिसिया सांठगांठ की भी धमकी देता है। जिससे वे लोग डरे सहमे रहते है।