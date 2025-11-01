Bihar Election: आचार संहिता की उड़ी धज्जियां: कटिहार में खुले आम बिक रही शराब, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल
कटिहार में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन हो रहा है और प्रशासन की भूमिका संदिग्ध दिख रही है, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक होती जा रही है।
संवाद सहयोगी, कटिहार। जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके तहत शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर सख्त प्रतिबंध है। बावजूद इसके जिले के कई इलाकों में शराब की तस्करी और बिक्री धड़ल्ले से जारी है।
पुलिस की सख्ती का डर मानो शराब कारोबारियों के सिर से उतर गया है। नगर थाना क्षेत्र में जगह-जगह खुलेआम शराब बेची जा रही है। जिससे कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, शहर के संतोषी चौक सहित कई स्थानों पर सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक देसी व अंग्रेजी शराब की खुली बिक्री जारी रहती है। यहां आए दिन नशे में धुत लोग झगड़े और हंगामा करते देखे जाते हैं। इलाके के निवासी डर के कारण शिकायत करने से भी कतराते हैं।
शराब माफिया आए दिन धमकी देते रहते हैं। हालांकि कई बार पुलिसिया छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लेकिन शराब कारोबारियों पर इसका कोई खास असर नहीं दिख रहा है। अधिकतर तस्कर पुलिस कार्रवाई से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। जिससे वे गिरफ्तारी से बच निकलते हैं।
स्थानीय नागरिकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि संतोषी चौक स्थित रेलवे क्वार्टर व अन्य जगहों पर सुबह पांच से रात के 11 बजे तक खुलेआम देसी व अंग्रेजी शराब बेची जाती है। इसका विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की भी धमकी मिलती है। और पुलिसिया सांठगांठ की भी धमकी देता है। जिससे वे लोग डरे सहमे रहते है।
स्थानीय निवासी ने पुलिस प्रशासन से इस दिशा में समुचित कार्रवाई करने की मांग किया है। जिससे किसी भी प्रकार का भविष्य में होने वाली बड़ी घटना को टाला जा सके।
साथ ही चुनावी माहौल में शांति बनाए रखने के लिए शराब कारोबार पर सख्त रोक लगाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए जाएं। कहा कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद शराब की बिक्री और तस्करी का यह सिलसिला प्रशासनिक कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न लगाता है।
शराब बिक्री की जानकारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सबंधित थानाध्यक्ष को ठोस कदम उठाने को लेकर निर्देशित किया जाएगा। -शिखर चौधरी, एसपी कटिहार।
