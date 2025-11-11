Bihar Election 2025 Voting: कटिहार में मतदान शुरू, बलरामपुर, कदवा, मनिहारी, प्राणपुर, कोढ़ा और बरारी में डाले जा रहे वोट

संवाद सहयोगी, कटिहार। Bihar Vidhan Sabha Chunav Phase 2 Polls latest News बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कटिहार में मतदान शुरू हो गया है। जिले की सात विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज की सुबह कुछ खास है। यह सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि लोकतंत्र के महापर्व की सुबह है। मतदान केंद्र सज चुके हैं, बस इंतजार है लोकतंत्र के असली मालिक यानी हम सब मतदाताओं का। यह पर्व किसी एक दिन की खुशी नहीं, यह हमारे भविष्य, हमारे राज्य और आने वाली पीढ़ियों की दिशा तय करेगा। हर एक मत हर एक उंगली की स्याही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। तो आइए, उमंग और जिम्मेदारी के साथ निकलें, मतदान करें क्योंकि जितना मत का दान, उतनी मजबूत हमारी लोकतंत्र की पहचान।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव आयोग व जिला प्रशासन ने जिले के सात विधानसभा सीट के चुनाव की तैयारी पुरी कर ली है। तिनगछिया बाजार समिति से सोमवार को चुनाव कर्मियों का ईवीएम, वीवीपेट व चुनाव सामग्री को लेकर रवाना होने का सिलसिला दिनभर जारी रहा। सातों विधानसभा के लिए ईवीएम, वीवीपेट पीठासीन पदाधिकारी को देने के लिए अलग-अलग काउंटर बनाए गए थे।

डीएम ने इस दौरान चुनाव कर्मियों को संबोधित करते सभी मतदान कर्मियों को शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिया। कर्मियों को चुनाव सामग्री व ईवीएम लेने के साथ सीधे अपने अपने मतदान केंद्र पर जाने की बात कही। मतदान के दिन माकड्रील, वेब कास्टिग, विभिन्न कागजात प्रक्रिया को करने सहित कई जानकारी सहित मतदान का प्रतिशत देने संबंधी अहम जानकारी दी।

सभी बूथ पर अर्द्धसैनिक बल तैनात डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर अर्द्धसैनिक बल लगाए गए हैं। चुनाव को 79 कंपनी तैनात हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत आवश्यक सुविधा रहेगी। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान हाेगा। डिस्पैच सेंटर के पास विधानसभा वार वाहन कोषांग द्वारा वाहन की व्यवस्था की गयी थी। सभी वाहनों में जीपीएस लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम के साथ चुनाव कर्मियों को अपने अपने मतदान केंद्र रवाना किया गया। मतदान केंद्र पर बिहार पुलिस सहित सशस्त्र बल को लगाया गया है।

सात विधानसभा में 21 महिला व एक युवा मतदान केंद्र कटिहार जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 2541 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें एक युवा मतदान केंद्र कटिहार विधानसभा में बनाया गया है। वही सभी विधानसभा में तीन-तीन महिला मतदान केंद्र सहित कुल 21 तथा सात दिव्यांग मतदान केंद्र बनाया गया है।

20.79 लाख मतदाता चुनेंगे प्रतिनिधि विधानसभा चुनाव में कुल 2079464 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर विधायक चुनेगें। इसमें पुरुष मतदाता 10 लाख 93 हजार 818 है तथा महिला वोटर की संख्या 9 लाख 85 हजार 615 है। सर्वाधिक मतदाता बलरामपुर में तथा सबसे कम मतदाता कटिहार सदर विधानसभा में है। जिले का लिंग अनुपात 901 है। वही 85 उम्र से अधिक मतदाता की संख्या 9329 तथा दिव्यांग मतदाता 17713 व अन्य मतदाता 31 है।