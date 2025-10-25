Bihar Election 2025: वरिष्ठ नागरिक व दिव्यांग वोटर 1 नवंबर से घर से ही करेंगे मतदान, बस करना होगा यह काम
बिहार चुनाव 2025 में वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग वोटर 1 नवंबर से घर बैठे मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने यह सुविधा उन लोगों के लिए शुरू की है जो मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ हैं। इसके लिए मतदाताओं को चुनाव से पहले आवेदन करना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन स्वीकृत होने पर, चुनाव आयोग के अधिकारी घर आकर मतदान कराएंगे।
संवाद सहयोगी, कटिहार। मतदान केंद्र तक जाने में असमर्थ वरिष्ठ व दिव्यांग मतदाता को घर से ही वोट करने की सुविधा दी गई है। यह सुविधा उन मतदाता का मिल रही है जो मतदाता प्रारूप 12 फार्म भरकर जमा किए हैं।
ऐसे वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों आदि के लिए पोस्टल बैलेट द्वारा होम वोटिंग को लेकर प्रखंडवार मतदान दल का गठन किया गया है। होम वोंटिग एक नवंबर व दो नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जायेगा।
जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदाता द्वारा मतदाता प्रारूप 12 घ में अंकित पता पर प्रथम विजिट में उपस्थित नहीं रहने पर ऐसी स्थिति में मतदान दल द्वितीय विजिट के समय की सूचना देंगे। दो बार से अधिक अनुपस्थित रहने पर मतदान दल मतदाता के घर नहीं जाएगें।
निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मी फार्म 29 से कर सकते पोस्टल बैलेट से मतदान
मतदान दिवस को लेकर निर्वाचन कार्य पर प्रतिनियुक्त सभी श्रेणी के कर्मी भी अपना वोट डाल सकते हैं। इन्हें प्राप्त प्रारूप-12 एवं आवश्यक सेवा श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं के आधार पर डाक मतपत्र उपलब्ध कराने एवं मतदान की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर मिरचाईबाड़ी स्थित हरिशंकर नायक उच्च विद्यालय में पोस्टल बैलेट पेपर फैसिटिलेशन सेंटर बनाया गया है।
जिसको लेकर विधानसभा वार कुल सात काउंटर तथा कटिहार जिला से भिन्न जिले के लिये एक अतिरिक्त काउंटर बनाए गए है। इस फैसिटिलेशन सेंटर पर ऐसे कर्मी 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते है।
वही कटिहार जिले से भिन्न जिलों के प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए 30 अक्टूबर एवं 31 अक्टूबर की सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान करने की सुविधा दी गयी है।
