Bihar Politics: जायसवाल की मीटिंग और बागी नेता की हो गई घर वापसी, कविता पासवान को मिली राहत
कटिहार के फलका में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में बागी नेता विनोद मिर्धा ने घर वापसी की। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे मिर्धा ने भाजपा विधायक कविता पासवान को समर्थन देने का एलान किया। जायसवाल ने कहा कि अब कोढ़ा विधानसभा के लिए "ऑल इज वेल" है और गठबंधन मजबूती से चुनाव में उतरेगा। उन्होंने मिर्धा के लिए विशेष कार्य करने का भी आश्वासन दिया।
संवाद सूत्र, फलका (कटिहार)। सोमवार को पहले अर्घ्य के दिन अचानक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के वाहनों काफिला फलका हाट समीप मुखिया अनिता गुप्ता के घर आ पहुंचे। जहां पहले से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पिरमोकाम पंचायत के मुखिया सह कोढ़ा विधानसभा से उम्मीदवार विनोद मिर्धा अपने त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि साथी और समर्थकों के साथ मौजूद थे।
इस दौरान हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के नेतृत्व में सारे गीले शिकवे दूर कर लिए गए। बैठक के बाद यहां बागी उम्मीदवार विनोद मिर्धा ने बगावत खत्म करते हुए कोढ़ा की भाजपा विधायक कविता पासवान को समर्थन देने का एलान कर दिया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बागी विनोद मिर्धा और वर्तमान विधायक कविता पासवान की मौजूदगी में अब कोढ़ा विधानसभा के लिए "ऑल इज वेल" होने की बात कर रहे हैं।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा की चुनाव के बाद विनोद मिर्धा के लिए कुछ ऐसा करूंगा कि कोढ़ा विधानसभा के लोगों को एक नहीं, बल्कि दो-दो विधायक होने का महसूस होगा। उन्होंने आगे कहा कि जंगलराज न लौटे इसलिए, हमारा पांडव गठबंधन पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में है।
इस दौरान उनके साथ नरेश साह क्षेत्रीय प्रभारी, प्रफुल्ल रंजन वर्मा जिला प्रभारी, प्रदीप वर्मा राज्यसभा सांसद, मनोज सिंह पूर्णिया जिला अध्यक्ष, मनोज राय जिला अध्यक्ष, रामनाथ पांडेय जिला महामंत्री, अरविंद दास जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष और भाजपा नेता बलराम साह, संजय झा, जिला परिषद गायत्री देवी, प्रमुख दीपशिखा सिंह, मुखिया भारती कुमारी आदि मौजूद थे।
