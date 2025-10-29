Language
    Katihar News: होटल में ग्राहक के साथ थानाध्यक्ष ने की बदसलूकी, SP शिखर चौधरी ने किया सस्पेंड

    By Rajkumar Sah Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    बारसोई के एक रेस्टोरेंट में थानाध्यक्ष द्वारा युवक से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने थानाध्यक्ष रामचंद्र मंडल को तत्काल निलंबित कर दिया। जांच में पाया गया कि थानाध्यक्ष ने युवक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे पुलिस की छवि धूमिल हुई। मनिहारी थाना के एसआई राजकुमार को प्रभार सौंपा गया है।

    संवाद सूत्र, बारसोई (कटिहार)। बारसोई नगर अंतर्गत रासचौक स्थित बीआर इलेवन नामक रेस्टोरेंट में एक युवक के साथ बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जांच में वीडियो सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने थानाध्यक्ष रामचंद्र मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    यह घटना 24 अक्टूबर शाम की बताई जा रही है। एसपी ने बताया कि एक सीसीटीवी का वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है। जिसमें 24 अक्टूबर को बारसोई थानाध्यक्ष के द्वारा रासचौक बारसोई स्थित बीआर 11 नामक रेस्टोरेंट में बैठे युवक और युवती के साथ नोकझोंक की जा रही है।

    इस मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय के द्वारा कराई गई है। जांच के क्रम में यह पाया है कि बारसोई थानाध्यक्ष के द्वारा उक्त रेस्टोरेंट में बैठे युवक के संग अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है।

    थानाध्यक्ष का यह बर्ताव उनकी कर्तव्यहीनता एवं मनमानेपन को दर्शाता है। इससे पुलिस की छवि धूमिल हुई है।

    इस मामले में संज्ञान लेते हुए थानाध्यक्ष रामचंद्र मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं, इस संबंध में एसडीपीओ अजय कुमार ने कहा कि बारसोई थानाध्यक्ष का प्रभार मनिहारी थाना में कार्यरत एसआई राजकुमार को सौंपा गया है।