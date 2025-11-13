Barari Vidhan Sabha Chunav Result: कांग्रेस-JDU के बीच कांटे की टक्कर, क्या फिर बाजी मारेगी नीतीश की पार्टी?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Barari Chunav result 2025: कटिहार जिले की बरारी विधानसभा सीट, कटिहार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कोसी नदी के पास स्थित यह इलाका उपजाऊ मिट्टी और धान, गेहूं व केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बरारी, कटिहार शहर से करीब 12 किमी दूर है और एनएच-31 व रेलवे से जुड़ा है। आसपास मनीहारी (25 किमी), नौगछिया (35 किमी) और पूर्णिया (50 किमी) जैसे प्रमुख केंद्र स्थित हैं।