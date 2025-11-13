Language
    Barari Vidhan Sabha Chunav Result: कांग्रेस-JDU के बीच कांटे की टक्कर, क्या फिर बाजी मारेगी नीतीश की पार्टी?

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 09:05 PM (IST)

    कटिहार जिले की बरारी विधानसभा सीट कटिहार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 के चुनाव में जदयू के बिजय सिंह ने जीत हासिल की थी। 2025 के चुनाव में कुल 14 उम्मीदवार हैं, जिनमें जदयू के बिजय सिंह और कांग्रेस के तौकीर आलम प्रमुख हैं। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Barari Chunav result 2025: कटिहार जिले की बरारी विधानसभा सीट, कटिहार लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। कोसी नदी के पास स्थित यह इलाका उपजाऊ मिट्टी और धान, गेहूं व केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बरारी, कटिहार शहर से करीब 12 किमी दूर है और एनएच-31 व रेलवे से जुड़ा है। आसपास मनीहारी (25 किमी), नौगछिया (35 किमी) और पूर्णिया (50 किमी) जैसे प्रमुख केंद्र स्थित हैं।

    1957 में पहले चुनाव में यहां कांग्रेस के बासुदेव विजयी रहे थे। 2015 में यहां से आरजेडी के नीरज यादव विजयी रहे थे। 2020 के चुनाव में जदयू के बिजय सिंह ने बाजी मारी थी।

    बरारी विधानसभा चुनाव 2025: कुल प्रत्याशी – 14

    1. बिजय सिंह – जनता दल (यूनाइटेड)
    2. तौकीर आलम – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
    3. एम.डी. मतीउर रहमान – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)
    4. द्वारिका मंडल – बहुजन समाज पार्टी (BSP)
    5. प्रीतम प्रसून – जन सुराज पार्टी
    6. रतन कुमार – विकास वंचित इंसान पार्टी
    7. एम.डी. महबूब – भारत जागो जनता पार्टी
    8. एम.डी. मोजाहिद आलम – निर्दलीय
    9. अरुण कुमार जायसवाल – निर्दलीय
    10. निर्जन (निरंजन) कुमार झा – निर्दलीय
    11. राज किशोर यादव – निर्दलीय
    12. सत्य नारायण अग्रवाल – निर्दलीय
    13. एम.डी. नसीम – निर्दलीय
    14. शिवपुजन पासवान – निर्दलीय