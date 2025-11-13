Balrampur Vidhan Sabha Chunav Result: बलरामपुर विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, पहले राउंड में किसने बनाई बढ़त?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Balrampur vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक पहले पूरे राज्य में सियासी माहौल बेहद गरम है। नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज़ हो गई हैं। बलरामपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कटिहार लगता है।