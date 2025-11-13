Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Balrampur Vidhan Sabha Chunav Result: बलरामपुर विधानसभा सीट के नतीजों का ताजा अपडेट, पहले राउंड में किसने बनाई बढ़त?

    By Aysha Sheikh Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:12 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बलरामपुर विधानसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जहाँ 2020 में सीपीआई एमएल एल के महबूब अली ने जीत दर्ज की थी। इस बार चुनाव में 18 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला जल्द ही होने वाला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Balrampur vidhan sabha Election Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना से ठीक पहले पूरे राज्य में सियासी माहौल बेहद गरम है। नतीजे आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज़ हो गई हैं। बलरामपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कटिहार लगता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ये कटिहार लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। 2010 में यहां हुए पहले चुनाव में निर्दलीय दुलार चंद गोस्वामी विजयी रहे थे। 2020 में यहां से सीपीआई एमएल एल के महबूब अली लगातार दूसरी बार विजयी रहे थे।

    बलरामपुर विधानसभा चुनाव 2025: कुल प्रत्याशी – 18

    1. महबूब आलम – भाकपा (माले) लिबरेशन
    2. संगीता देवी – लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)
    3. प्रिय कुमारी रॉय – बहुजन समाज पार्टी (BSP)
    4. मोहम्मद आदिल हसन – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM)
    5. अशाब आलम – जन सुराज पार्टी
    6. एम.डी. शाहिद शेख – द प्लुरल्स पार्टी
    7. शकीर आलम – निर्दलीय
    8. एम.डी. कमालुद्दीन – निर्दलीय
    9. एम.डी. अफताब आलम रुकनवी – निर्दलीय
    10. एम.डी. मुआज्ज़म हुसैन – निर्दलीय
    11. हाजी शफीकुल हक प्रधान – निर्दलीय
    12. तनवीर शम्सी – निर्दलीय
    13. रोशन अग्रवाल – निर्दलीय
    14. बरुण कुमार झा – निर्दलीय
    15. सुजीत पासवान – निर्दलीय
    16. एम.डी. नस्रुल हक़ – निर्दलीय
    17. आजाद ख़ां – निर्दलीय
    18. रेजा अख्तर – निर्दलीय