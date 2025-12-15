Amazing : विदा हो दुल्हन पहुंची ससुराल, सामने खड़ी सौत ने कहा- अब मेरे साथ ही रहो
Amazing love story : कटिहार में एक दुल्हन अपनी ससुराल पहुंचते ही उस समय दंग रह गई जब उसे अपने पति की पहली पत्नी के बारे में पता चला। धोखे से शादी करने ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, कटिहार: Amazing love story : धूमधाम से शादी हुई, मायके से विदा हो दुल्हन ने नए सपने संजोए पिया के घर में पहली बार कदम रखा। किंतु यहां इस पर ऐसा विस्फोट हुआ कि इसकी सारी खुशी कफूर हो गई, सपने टूटकर बिखर गए। दुल्हन को पति की पहली पत्नी सामने थी। सौत को देख दुल्हन आग बबूला हो गई और फिर शादी का घर विवाद में उलझ गया। मामला कटिहार के आफिसर्स कालोनी और सहरसा के दहलान चौक गांधी पथ वार्ड नंबर आठ का है।
थाना में दर्ज हुई शिकायत
कटिहार के सहायक थाने की पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में सहरसा निवासी पति आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन की मां प्रेमलता देवी ने बताया कि वो आफिसर्स कालोनी मिरचाईबाड़ी के रहने वाले हैं। मेरी छोटी बेटी अंजली कुमारी की शादी आलोक कुमार घर दहलान चौक गांधी पथ वार्ड नंबर आठ थाना नगर जिला सहरसा निवासी के साथ दो जून 2025 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। इसमें उपहार के रूप में 30 लाख नगद, दस लाख का जेवरात व अन्य सामान दिए गए थे। शादी में 50 लाख खर्च हुए थे।
लक्ष्मी ने कहा मुझे दिक्कत नहीं है, अंजली मेरे साथ रहे
पिता ने बताया कि शादी के बाद दूसरे दिन तीन जून 2025 मेरी बेटी अपने ससुराल गयी तो वहां आलोक कुमार की पहली पत्नी मौजूद थी। जिसका नाम लक्ष्मी देवी है। इसके पश्चात उसी दिन शाम में मेरी बेटी को वहां रूम में बंद कर दिया गया और मुझे वहां बुलाया गया। पति और मोहल्ला के लोगो के साथ वहां गए तो मुझे देखते ही मेरा दामाद आलोक कुमार, समधी संजय गुप्ता, समधिन उषा देवी, श्याम सुंदर साह, कन्हैया कुमार सभी ने हमलोगों को घेर कर बोला कि आपकी बेटी को यही आलोक की दूसरी पत्नी बन कर रहना होगा। हमलोगों से सादा कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। हमको और मेरी बेटी और अन्य साथ गए लोगो को धक्का मार कर घर से निकाल दिया। बोला कि जो करना है करिए। जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि आलोक कुमार 16 अप्रैल 2025 को ही लक्ष्मी देवी से बुन्देश्वर मंदिर सहरसा में शादी किया गया था। आलोक कुमार की पहली पत्नी लक्ष्मी देवी ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंजली भी मेरे साथ रहे। अब दोनों बहन साथ-साथ रहेंगे।
आवेदन प्राप्त होने पर आरोपित पति को गिरफ्तार किया है। जिसे स्वास्थ्य जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
धर्मपाल कुमार, प्रभारी थानाध्यक्ष सहायक थाना।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।