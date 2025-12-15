Amazing : विदा हो दुल्हन पहुंची ससुराल, सामने खड़ी सौत ने कहा- अब मेरे साथ ही रहो

संवाद सहयोगी, जागरण, कटिहार: Amazing love story : धूमधाम से शादी हुई, मायके से विदा हो दुल्हन ने नए सपने संजोए पिया के घर में पहली बार कदम रखा। किंतु यहां इस पर ऐसा विस्फोट हुआ कि इसकी सारी खुशी कफूर हो गई, सपने टूटकर बिखर गए। दुल्हन को पति की पहली पत्नी सामने थी। सौत को देख दुल्हन आग बबूला हो गई और फिर शादी का घर विवाद में उलझ गया। मामला कटिहार के आफिसर्स कालोनी और सहरसा के दहलान चौक गांधी पथ वार्ड नंबर आठ का है।

थाना में दर्ज हुई शिकायत कटिहार के सहायक थाने की पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में सहरसा निवासी पति आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दुल्हन की मां प्रेमलता देवी ने बताया कि वो आफिसर्स कालोनी मिरचाईबाड़ी के रहने वाले हैं। मेरी छोटी बेटी अंजली कुमारी की शादी आलोक कुमार घर दहलान चौक गांधी पथ वार्ड नंबर आठ थाना नगर जिला सहरसा निवासी के साथ दो जून 2025 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। इसमें उपहार के रूप में 30 लाख नगद, दस लाख का जेवरात व अन्य सामान दिए गए थे। शादी में 50 लाख खर्च हुए थे।