कैमूर में दर्दनाक सड़क हादसा: कंटेनर-स्कॉर्पियो की टक्कर में 3 की मौत, 7 लोग घायल

बिहार के कैमूर जिले में एनएच-19 पर एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। दुर्गावती थाना क्षेत्र में कंटेनर और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई जिसमें मृतकों में झारखंड और रोहतास के निवासी शामिल हैं। घायल लोग रोहतास से गाजीपुर मजार जा रहे थे।

जागरण संवाददाता, कैमूर। बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर और स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा एनएच-19 पर छज्जूपुर पोखरे के पास हुआ।

मृतकों में झारखंड निवासी मुस्लिम अंसारी 48 वर्ष, रोहतास निवासी मुन्ना अंसारी व रजिया खातून शामिल हैं। जबकि घायलों में उमर अंसारी, फातिमा, हाजरा खातून, अशरफ अंसारी, अमीर अंसारी, नसीम अंसारी व मुस्कान परवीन शामिल हैं। जानकारी के अनुसार स्कार्पियो सवार लोग रोहतास के नेकरा गांव से यूपी के गाजीपुर में स्थित गौसपुर मजार जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में स्कार्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।