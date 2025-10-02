कैमूर में दर्दनाक सड़क हादसा: कंटेनर-स्कॉर्पियो की टक्कर में 3 की मौत, 7 लोग घायल
बिहार के कैमूर जिले में एनएच-19 पर एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और सात घायल हो गए। दुर्गावती थाना क्षेत्र में कंटेनर और स्कॉर्पियो की टक्कर हुई जिसमें मृतकों में झारखंड और रोहतास के निवासी शामिल हैं। घायल लोग रोहतास से गाजीपुर मजार जा रहे थे।
जागरण संवाददाता, कैमूर। बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें कंटेनर और स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा एनएच-19 पर छज्जूपुर पोखरे के पास हुआ।
मृतकों में झारखंड निवासी मुस्लिम अंसारी 48 वर्ष, रोहतास निवासी मुन्ना अंसारी व रजिया खातून शामिल हैं। जबकि घायलों में उमर अंसारी, फातिमा, हाजरा खातून, अशरफ अंसारी, अमीर अंसारी, नसीम अंसारी व मुस्कान परवीन शामिल हैं। जानकारी के अनुसार स्कार्पियो सवार लोग रोहतास के नेकरा गांव से यूपी के गाजीपुर में स्थित गौसपुर मजार जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। इस हादसे में स्कार्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है।
मृतकों की पहचान
- 1. मुस्लिम अंसारी (48 वर्ष): झारखंड निवासी
- 2. मुन्ना अंसारी (45 वर्ष): रोहतास निवासी
- 3. रजिया खातून (60 वर्ष): रोहतास निवासी, उमर अंसारी की पत्नी
घायलों के नाम
- 1. उमर अंसारी (70 वर्ष)
- 2. फातिमा (15 वर्ष)
- 3. हाजरा खातून (40 वर्ष)
- 4. अशरफ अंसारी (30 वर्ष)
- 5. अमीर अंसारी (12 वर्ष)
- 6. नसीम अंसारी (45 वर्ष)
- 7. मुस्कान परवीन (42 वर्ष)
हादसे की जानकारी
- स्कॉर्पियो सवार लोग रोहतास के नेकरा गांव से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित गौसपुर मजार जा रहे थे।
- तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े कंटेनर में जोरदार टक्कर मारी।
- टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
- घायलों को दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से कुछ को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया ।
प्रशासन की प्रतिक्रिया
- पुलिस और एनएचएआई की टीम मौके पर पहुंची।
- शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
- घायलों का इलाज जारी है, चार की हालत गंभीर।
- पुलिस हादसे की जांच में जुटी है, तेज रफ्तार और लापरवाही को वजह माना जा रहा है।
यह दर्दनाक हादसा कैमूर जिले में सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर करता है और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की जरूरत पर बल देता है।
