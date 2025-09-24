होटल में एकसाथ घुसे 3 वाहन, कैमूर में देर रात हुए दर्दनाक हादसे में एक की मौत; ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार

कैमूर में दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर मुठानी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रेलर ने होटल में टक्कर मार दी। इस घटना में होटल के कुक शीतल यादव की मौत हो गई जबकि बृजेश चौधरी घायल हो गए। ट्रेलर गुजरात से झारखंड जा रहा था। मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, (मुठानी)कैमूर। कैमूर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर मुठानी के पास एक ट्रेलर ने होटल के पास खड़े कंटेनर और वैन में टक्कर मार दी, जिससे तीनों वाहन राधा कृष्ण होटल में घुस गए। इस हादसे में होटल के कुक शीतल यादव की मौत हो गई, जबकि बृजेश चौधरी घायल हो गए।

बता दें कि ट्रेलर गुजरात से झारखंड जा रहा था और टाइल्स लोड था। घटना मंगलवार देर रात हुई जब पीड़ित होटल में सो रहे थे। ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा गया है।

मृतक शीतल यादव झारखंड के काशी केवाल के रहने वाले थे और घायल बृजेश चौधरी रोहतास के निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज आवाज सुनकर वे जागे तो देखा ट्रक होटल में घुस गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।