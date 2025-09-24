Language
    होटल में एकसाथ घुसे 3 वाहन, कैमूर में देर रात हुए दर्दनाक हादसे में एक की मौत; ट्रेलर ड्राइवर गिरफ्तार

    By Ravindra Nath Bajpai Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:08 PM (IST)

    कैमूर में दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर मुठानी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रेलर ने होटल में टक्कर मार दी। इस घटना में होटल के कुक शीतल यादव की मौत हो गई जबकि बृजेश चौधरी घायल हो गए। ट्रेलर गुजरात से झारखंड जा रहा था। मामले की जांच जारी है।

    कैमूर के मुठानी में दर्दनाक सड़क हादसा

    जागरण संवाददाता, (मुठानी)कैमूर। कैमूर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर मुठानी के पास एक ट्रेलर ने होटल के पास खड़े कंटेनर और वैन में टक्कर मार दी, जिससे तीनों वाहन राधा कृष्ण होटल में घुस गए। इस हादसे में होटल के कुक शीतल यादव की मौत हो गई, जबकि बृजेश चौधरी घायल हो गए।

    बता दें कि ट्रेलर गुजरात से झारखंड जा रहा था और टाइल्स लोड था। घटना मंगलवार देर रात हुई जब पीड़ित होटल में सो रहे थे। ट्रेलर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है और शव पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेजा गया है।

    मृतक शीतल यादव झारखंड के काशी केवाल के रहने वाले थे और घायल बृजेश चौधरी रोहतास के निवासी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज आवाज सुनकर वे जागे तो देखा ट्रक होटल में घुस गया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    हम सभी लोग होटल में सोए हुए थे, तभी बहुत तेज आवाज सुनाई दी। जिसमें ट्रक होटल को क्षतिग्रस्त करते हुए खेत में चला गया और इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया।

    दीना पासवान, मजदूर

    एक ट्रक अनियंत्रित होकर राधा कृष्ण लाइन होटल में घुस गया। जिससे होटल में रहे कुक की मौत हो गई है। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल में भेज दिया गया है।

    संजय राउत, एसआई