Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार में वोटिंग से पहले ही तेजस्वी का एक विकेट गिरा, इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा राजद प्रत्याशी  

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 02:29 PM (IST)

    मोहनियां विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, नामांकन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया। राजद अब इस सीट के लिए नई रणनीति बनाने और नए उम्मीदवार की घोषणा करने की तैयारी में है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के मोहनियां विधानसभा सीट पर नामांकन प्रपत्रों की संवीक्षा के दौरान राजद की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद हो गया है। बीते मंगलवार को हुई संवीक्षा के दौरान श्वेता सुमन के नामांकन प्रपत्र में नागरिकता को लेकर कुछ पेंच फंसा। इसके चलते मंगलवार की शाम तक संवीक्षा का कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को पुन: इस मामले को लेकर जांच की गई। जांच के दौरान नामांकन प्रपत्र को गलत पाया गया। इसके चलते श्वेता सुमन का नामांकन रद कर दिया गया। बता दें कि मोहनियां में कुल 17 लोगों ने नामांकन किया था।

    जिसमें बीते मंगलवार को चार व बुधवार को एक श्वेता सुमन का नामांकन रद हुआ है। इस तरह अब 12 प्रत्याशी हैं। गुरुवार को नाम वापसी के बाद स्पष्ट होगा कि चुनाव मैदान में कितने प्रत्याशी हैं।