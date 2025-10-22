बिहार में वोटिंग से पहले ही तेजस्वी का एक विकेट गिरा, इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा राजद प्रत्याशी  

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के मोहनियां विधानसभा सीट पर नामांकन प्रपत्रों की संवीक्षा के दौरान राजद की प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद हो गया है। बीते मंगलवार को हुई संवीक्षा के दौरान श्वेता सुमन के नामांकन प्रपत्र में नागरिकता को लेकर कुछ पेंच फंसा। इसके चलते मंगलवार की शाम तक संवीक्षा का कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

बुधवार को पुन: इस मामले को लेकर जांच की गई। जांच के दौरान नामांकन प्रपत्र को गलत पाया गया। इसके चलते श्वेता सुमन का नामांकन रद कर दिया गया। बता दें कि मोहनियां में कुल 17 लोगों ने नामांकन किया था।