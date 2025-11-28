प्रशासन की अनदेखी से रामगढ़ बाजार में गहराया अतिक्रमण संकट, दुकानदारों ने सड़क पर सात फीट तक किया कब्जा

संवाद सूत्र, रामगढ़। रामगढ़ बाजार में सड़क अतिक्रमण की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। सड़क के दोनों किनारे बनाए गए फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया है, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को सड़क के बीचों बीच चलने की मजबूरी हो रही है। यह स्थिति सड़क जाम की समस्या को भी बढ़ा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रशासन की ओर से इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाजार की सड़क के किनारे बनाए गए फुटपाथ पर चलने के लिए जगह नहीं बची है, क्योंकि दुकानदारों ने अपने सामने का फुटपाथ पूरी तरह से घेर लिया है।

इसके अलावा, नाले के आगे भी दुकानों का निर्माण हो गया है, जिससे सड़क पर सात फीट दोनों तरफ दुकानदारों का कब्जा है। सड़क पर चलने को मजबूर लोग इस स्थिति में रामगढ़ के लोग मजबूरन सड़क पर चलने को विवश हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है। एनएचएआई द्वारा सड़क निर्माण के बाद दोनों तरफ पैदल पथ का निर्माण किया गया था, जिसमें पेवर ब्लाक का उपयोग किया गया है। यह फुटपाथ तीन फीट चौड़ा है, लेकिन दुकानदारों ने इसे अपने सामान रखने का स्थान बना लिया है।