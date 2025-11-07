Language
    आज भभुआ में जनसभा करेंगे PM मोदी; सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम, प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में किया बदलाव

    By Prince Shubham Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:57 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भभुआ में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के खेल मैदान में होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, और कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

    भभुआ में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, भभुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दोपहर एक बजे भभुआ आने वाले हैं। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के खेल मैदान में एनडीए की ओर से आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे।

    उनका हेलीकाप्टर भैरोपुर गांव के पास उतरेगा। पीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए यहां तीन हेलीपैड बनाए गए हैं। भैरोपुर से लेकर सभास्थल तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अलावा स्थानीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है।

    सभा स्थल पर बड़ा पंडाल बनाया गया है। पीएम की सभा को लेकर प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया है। जिसके अनुसार अखलासपुर बस स्टैंड से आने वाले छोटे वाहनों की अखलासपुर पोखरा के पास खाली स्थान में पार्किंग होगी।

    चैनपुर से आने वाले वाहन अटल बिहारी सिंह उच्च विद्यालय मैदान व सुवर्ण नदी के पश्चिम सड़क किनारे खाली स्थल पर हवाई अड्डा में पार्किंग की व्यवस्था है। भगवानपुर से आने वाले वाहन बेलांव होकर कुदरा बस स्टैंड एवं बेतरी से आने वाले वाहन अटल बिहारी स्कूल में पार्किंग किए जाएंगे।

    सोनहन एवं बेलांव से आने वाले वाहन कुदरा बस स्टैंड में पार्किंग किए जाएंगे। मोहनियां से भभुआ आने वाले छोटे वाहन भाया कैमूर स्तंभ नगर परिषद के कार्यालय के सामने खाली स्थान एवं प्लस टू हाई स्कूल के खाली मैदान में पार्किंग की व्यवस्था है।

    प्रधानमंत्री की सभा में आने वाली बसों के लिए हवाई अड्डा व अखलासपुर बस स्टैंड में पार्किंग की व्यवस्था है। सरकारी वाहन के लिए जगजीवन स्टेडियम भभुआ में पार्किंग की व्यवस्था है।

    भभुआ व बेलांव की ओर से आने वाले बड़े वाहन सोनहन होते हुए कुदरा एनएच 19 पर जाएंगी। चैनपुर से मोहनियां की ओर जाने वाले छोटे वाहन की बिजली कार्यालय के बगल में अष्टभुजी मोड़ होते हुए हवाई अड्डा उदासी देवी होते हुए अखलासपुर बस स्टैंड की ओर जाएंगे।

    भगवानपुर में मालवाहक एवं बड़े वाहन भभुआ की तरफ आने वाली मोकरी, बेतरी, खरिगांवा होते हुए एनएच 19 पर दुर्गावती की ओर जाएंगे। चैनपुर से भभुआ नगर में आने वाले मालवाहक वाहन खरिगांवा होते हुए एनएच 19 पर दुर्गावती पर जाएंगी।

    सात नवंबर को भभुआ नगर में सभी प्रकार के मालवाहक वाहन का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पीएम की सभा को लेकर 13 जगहों पर ड्राप गेट बनाया गया है। पीएम की सभा को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है।