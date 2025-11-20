PM Awas Yojana: कैमूर में पीएम आवास के लिए चयनित 144744 लोगों होगा वेरिफिकेशन, यहां चेक करें डिटेल

जागरण संवाददाता, भभुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले में चयनित 1,44,744 परिवारों का सत्यापन किया जाएगा। इसको लेकर जिले में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कवायद शुरू की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार राज्य मुख्यालय के द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

अभी तक विधानसभा निर्वाचन होने के कारण चयनित परिवारों के सत्यापन का कार्य रूका हुआ था। आदर्श आचार संहिता के खत्म होने के बाद अब इस कार्य को गति मिलेगी। विभाग का कहना है कि सत्यापन के बाद ही लाभुकों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। सत्यापन के दौरान आवास की पात्रता नहीं रखने वाले चयनित लोगों के नाम सूची से पृथक कर दिए जाएंगे। इस संबंध में एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि जिले के सभी 11 प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 144744 लोगों को चयनित किया गया है। जिसमें 33,676 पुरुष व 111,068 महिला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 15 मई तक सर्वेक्षण किया गया गया था।

उन्होंने बताया कि विभाग के निर्देश के तहत सत्यापन कार्य के लिए पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर अलग-अलग समितियां होंगी। सत्यापन के दौरान पात्रता नहीं रखने वाले चयनित परिवारों के नाम सूची से हटाया जाएगा। पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की पात्रता निर्धारित की गई है। वैसे परिवार जिनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में होगा वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

इसी तरह 15 हजार रूपये से अधिक कमाने वाले, आयकर देने वाले अथवा व्यवस्था करने वाले परिवार भी आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि तथा 50 हजार रुपये या इससे अधिक का ऋण सीमावाले किसान क्रेडिट कार्डधारी किसान भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे।