PM Awas Yojana 2025: पीएम आवास योजना के भुगतान पर रोक, विभाग ने किया प्रक्रिया में बदलाव

जागरण संवाददाता, भभुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin) के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए मिलने वाली राशि के भुगतान पर विभागीय निर्देश पर रोक लगाई गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत प्राप्त लाभार्थियों में 935 राशि का भुगतान नहीं हो सका है। भुगतान प्रक्रिया में बदलाव होने के उपरांत ही विभागीय दिशा-निर्देश के तहत राशि का भुगतान होगा।

इस संबंध में एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मिलने वाली राशि के भुगतान को लेकर विभाग के द्वारा बदलाव किया गया है। फिलहाल राशि का भुगतान नहीं हो रहा है। इसके चलते सभी प्रखंडों में कुल 935 लाभार्थियों को राशि का भुगतान नहीं हो सका है।

उन्होंने बताया कि प्रथम किस्त 40, दूसरी किस्त 255, तीसरी किस्त 634 लाभुकों नहीं हो सकी है। जिले में कुल 935 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए राशि भुगतान नए दिशा- निर्देश के अनुसार किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र लाभुकों का आवास के निर्माण के लिए तीन किस्त में एक लाख 20 हजार की राशि प्रदान की जाती है। विभाग से मिली जानकारी मुताबिक, तीनों चरणों में 40-40 हजार की राशि लाभुकों को बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।