    PM Awas Yojana: पीएम आवास के सर्वेक्षित परिवारों का होगा शत-प्रतिशत सत्यापन, यहां चेक करें जरूरी डिटेल

    By Durgesh Srivastva (bhagwanpur) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 01:34 PM (IST)

    पीएम आवास योजना के अंतर्गत, सर्वेक्षित परिवारों का पूर्ण सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। आय और संपत्ति जैसे विवरणों की विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सभी परिवारों से सत्यापन में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।

    जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के सभी 11 प्रखंडों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास बनाने के लिए 144744 महिला व पुरुष का ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। इसमें से 11054 परिवारों के द्वारा स्वयं सर्वेक्षण किया गया था। अब ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार सर्वेक्षित परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा।

    प्रखंड स्तरीय पदस्थापित सरकारी कर्मियों के माध्यम से सत्यापन का कार्य किया जाएगा। विभाग का दावा है कि सत्यापन कराने को विभाग के द्वारा तैयारी कर ली गई है। विभाग का निर्देश मिलते ही जिले में सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

    इस संबंध में एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि जिले में पीएम आवास के लिए सर्वेक्षण किए पात्र परिवार के सत्यापन के बाद ही शेष बचे परिवारों का प्राथमिकता निर्धारण गांव सभा में अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही लाभुकों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। सत्यापन के दौरान आवास की पात्रता नहीं रखने वाले चयनित लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए जाएंगे।

    उन्होंने कहा कि कि जिले के सभी 11 प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 144744 लोगों का सर्वे किया गया है। जिसमें 33676 पुरुष व 111068 महिला शामिल हैं।

    उन्होंने कहा कि 15 मई तक सर्वेक्षण किया गया था। ऐसे परिवार जिनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में होगा वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह 15 हजार रुपये से अधिक कमाने वाले, आयकर देने वाले या व्यवसाय करने वाले परिवार भी आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि तथा 50 हजार रूपये या इससे अधिक का ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारी किसान भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे।

    जिले में प्रखंडवार चयनित लोगों की संख्या:

    प्रखंड पुरुष महिला कुल
    अधौरा 2,419 5,712 8,131
    भभुआ 4,815 17,343 22,158
    भगवानपुर 1,779 7,455 8,234
    चैनपुर 8,051 17,255 25,306
    चांद 3,906 11,086 14,992
    दुर्गावती 2,197 7,805 10,002
    कुदरा 2,631 8,624 11,255
    मोहनियां 3,205 12,996 16,201
    नुआंव 1,007 8,219 9,226
    रामगढ 1,092 8,045 9,237
    रामपुर 2,574 7,528 10,102

    सेल्फ सर्वे करने वाले लोगों प्रखंडवार संख्या-

     
    प्रखंड सेल्फ सर्वे करने वाले लोगों की संख्या
    अधौरा 56
    भभुआ 2215
    भगवानपुर 1207
    चैनपुर 1486
    चांद 1137
    दुर्गावती 1078
    कुदरा 661
    मोहनियां 1806
    नुआंव 347
    रामगढ 705
    रामपुर 356