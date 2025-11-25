PM Awas Yojana: पीएम आवास के सर्वेक्षित परिवारों का होगा शत-प्रतिशत सत्यापन, यहां चेक करें जरूरी डिटेल
पीएम आवास योजना के अंतर्गत, सर्वेक्षित परिवारों का पूर्ण सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। आय और संपत्ति जैसे विवरणों की विस्तृत जांच की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सभी परिवारों से सत्यापन में सहयोग करने का आग्रह किया गया है।
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के सभी 11 प्रखंडों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास बनाने के लिए 144744 महिला व पुरुष का ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा सर्वेक्षण किया गया है। इसमें से 11054 परिवारों के द्वारा स्वयं सर्वेक्षण किया गया था। अब ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार सर्वेक्षित परिवारों का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाएगा।
प्रखंड स्तरीय पदस्थापित सरकारी कर्मियों के माध्यम से सत्यापन का कार्य किया जाएगा। विभाग का दावा है कि सत्यापन कराने को विभाग के द्वारा तैयारी कर ली गई है। विभाग का निर्देश मिलते ही जिले में सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
इस संबंध में एमआईएस पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि जिले में पीएम आवास के लिए सर्वेक्षण किए पात्र परिवार के सत्यापन के बाद ही शेष बचे परिवारों का प्राथमिकता निर्धारण गांव सभा में अनुमोदन के उपरांत किया जाएगा। सत्यापन के बाद ही लाभुकों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। सत्यापन के दौरान आवास की पात्रता नहीं रखने वाले चयनित लोगों के नाम सूची से बाहर कर दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि कि जिले के सभी 11 प्रखंडों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 144744 लोगों का सर्वे किया गया है। जिसमें 33676 पुरुष व 111068 महिला शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि 15 मई तक सर्वेक्षण किया गया था। ऐसे परिवार जिनके घर का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में होगा वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह 15 हजार रुपये से अधिक कमाने वाले, आयकर देने वाले या व्यवसाय करने वाले परिवार भी आवास योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि तथा 50 हजार रूपये या इससे अधिक का ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्डधारी किसान भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे।
जिले में प्रखंडवार चयनित लोगों की संख्या:
|प्रखंड
|पुरुष
|महिला
|कुल
|अधौरा
|2,419
|5,712
|8,131
|भभुआ
|4,815
|17,343
|22,158
|भगवानपुर
|1,779
|7,455
|8,234
|चैनपुर
|8,051
|17,255
|25,306
|चांद
|3,906
|11,086
|14,992
|दुर्गावती
|2,197
|7,805
|10,002
|कुदरा
|2,631
|8,624
|11,255
|मोहनियां
|3,205
|12,996
|16,201
|नुआंव
|1,007
|8,219
|9,226
|रामगढ
|1,092
|8,045
|9,237
|रामपुर
|2,574
|7,528
|10,102
सेल्फ सर्वे करने वाले लोगों प्रखंडवार संख्या-
|प्रखंड
|सेल्फ सर्वे करने वाले लोगों की संख्या
|अधौरा
|56
|भभुआ
|2215
|भगवानपुर
|1207
|चैनपुर
|1486
|चांद
|1137
|दुर्गावती
|1078
|कुदरा
|661
|मोहनियां
|1806
|नुआंव
|347
|रामगढ
|705
|रामपुर
|356
