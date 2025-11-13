Language
    Mohania vidhan sabha Chunav Result: मोहनियां विधानसभा सीट पर बीजेपी और निर्दलीय में टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    बिहार के कैमूर जिले की मोहनियां विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव हुआ है। चुनाव के रिजल्ट (Mohania election Result) कुछ ही घंटों में सामने आ जायेंगे। इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट के सामने निर्दलीय प्रत्याशी रवि पासवान मैदान में हैं। श्वेता सुमन का पर्चा खारिज होने के बाद जेडीयू ने रवि को समर्थन दिया है।

    Mohania Vidhan sabha Chunav result 2025

    डिजिटल डेस्क, कैमूर। मोहनियां विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कैमूर लगता है। ये सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1957 में हुए यहां पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बदरी सिंह विधायक बने थे। 2020 में राजद की संगीता कुमारी ने इस सीट से जीत हासिल की थी।
    इस बार मोहनियां सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Mohania vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।

    Mohania vidhan sabha Election Result 2025: बीजेपी के सामने निर्दलीय कैंडिडेट मैदान में

    मोहनियां विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां बीजेपी से पिछले बार की विजेता संगीता कुमारी चुनाव लड़ रही हैं। इस बार आरजेडी की प्रत्याशी श्वेता सुमन का पर्चा खारिज हो गया है जिसके बाद पार्टी ने रवि पासवान के को समर्थन दिया है। इन दोनों के अलावा जन सुराज पार्टी से गीता देवी और बहुजन समाज पार्टी (BSP) के प्रत्याशी ओमप्रकाश नारायण भी अपनी किस्मत आजमा रहें हैं।
    Mohania Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।