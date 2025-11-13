Mohania vidhan sabha Chunav Result: मोहनियां विधानसभा सीट पर बीजेपी और निर्दलीय में टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

डिजिटल डेस्क, कैमूर। मोहनियां विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कैमूर लगता है। ये सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। 1957 में हुए यहां पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बदरी सिंह विधायक बने थे। 2020 में राजद की संगीता कुमारी ने इस सीट से जीत हासिल की थी।

इस बार मोहनियां सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Mohania vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।