कैमूर में 15 नवंबर से धान की होगी खरीदारी, तैयारी में जुटा विभाग

जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले में 15 नवंबर से किसानों के धान की खरीदारी की जाएगी। इसको लेकर सहकारिता विभाग तैयारी में जुट गया है। जिले के पैक्स व व्यापार मंडलों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी शशिकांत शशि ने बताया सरकार के निर्देशानुसार कैमूर जिले में किसानों के धान की खरीदारी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। हालांकि अभी जिले में लक्ष्य का निर्धारण नहीं हुआ है। लेकिन निर्धारित तिथि पर धान की खरीदारी करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि बीते वर्ष भी जिले में 15 नवंबर से ही धान की खरीदारी शुरू हुई थी। जिले में निर्धारित समय तक धान की खरीदारी का लक्ष्य लगभग पूर्ण कर लिया गया था।

बता दें कि कैमूर जिले की पहचान पूरे प्रदेश में धान के कटोरा के रूप में बनी हुई है। जिले में इस बार धान की फसल बेहतर थी, लेकिन बीते दिनों मोंथा चक्रवात का असर होने के कारण खेतों में लगी धान की फसल गिर गई है।

खेतों में धान की फसल गिरने से उत्पादन में कमी होने की संभावना है। साथ ही खेतों में नमी होने के कारण फसल की कटाई करने के लिए हार्वेस्टर भी नहीं चल पाएंगे। ऐसे में जिले में तय तिथि पर धान की खरीदारी शुरू कराना विभाग के लिए चुनौती भरा काम है।