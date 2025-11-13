कैमूर में चुनाव के दौरान सख्त कार्रवाई, 26.90 लाख नकदी समेत 1.65 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त
कैमूर जिले में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर से 11 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 1.65 करोड़ रुपये की अवैध सामग्री जब्त की गई, जिसमें नकदी, शराब और मादक पदार्थ शामिल हैं। भभुआ, चैनपुर, मोहनियां और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जब्ती की गई। कैमूर में विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ।
जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने छह अक्टूबर से 11 नवंबर तक अभियान चलाकर अवैध कैश, शराब, मादक पदार्थ सहित अन्य सामग्री को जब्त किया है।
सी-विजिल कोषांग से मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई के क्रम में 165.50966 लाख रुपये की कुल सामग्री जब्त की गई है।
कार्रवाई के दौरान भभुआ विधान सभा क्षेत्र में 4.4697, चैनपुर विधान क्षेत्र में 4.445, मोहनियां विधानसभा क्षेत्र में 5.9872, रामगढ विधानसभा क्षेत्र में 12 लाख कैश जब्त किया गया है।
जांच के क्रम में भभुआ विधान सभा क्षेत्र में 1.721.00, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में 7.989.22, मोहनियां विधान सभा क्षेत्र में 3.678.92, रामगढ विधानसभा क्षेत्र में 5.990.70 लीटर शराब जब्त की गई है।
जिसका अनुमानित मूल्य 85.52058 लाख रुपये है। मादक पदार्थ 2.577.54 ग्राम जब्त किया गया। जिसकी कीमत 50.36668 लाख रुपये है।
इसके अलावा अन्य प्रकार की सामग्री को जब्त किया गया जिसकी अनुमानित कीमत 2.7205 लाख रुपये है। बता दें कि जिले के चार विधानसभा क्षेत्र में विधान सभा आम निर्वाचन 2025 में कैमूर की चारों विधान सभा की सीटों पर भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दूसरे चरण में मतदान कराया गया।
जिला में प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते शांति पूर्वक मतदान संपन्न हो गया।
