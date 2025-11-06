Language
    कैमूर जिले की सभी सीमाएं 10-11 नवंबर को रहेंगी सील, हर तरफ पुलिस की पैनी नजर

    By Durgesh Srivastva (bhagwanpur) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    कैमूर जिले में 11 नवंबर को होने वाले मतदान के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने 10 और 11 नवंबर को जिले की सभी सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र जमा करने और निरोधात्मक कार्रवाई जैसे कदम उठाए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। विधि व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए 10 से 11 नवंबर तक जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा है।

    साथ ही, सभी सीमावर्ती स्थानों पर निगरानी के लिए पदाधिकारियों की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। पदाधिकारियों की टीम के द्वारा 24 घंटे निगरानी कर वाहनों के अलावा आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखकर जांच की जा रही है।

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण वातावरण व भयमुक्त माहौल में कराने के लिए जिले को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को 10-11 नवंबर तक सील कर दिया गया है।

    पदाधिकारियों की टीम के द्वारा असामाजिक तत्वों की रोकथाम तथा अवैध शस्त्र, ड्रग्स आवाजाही परा रोक लगाने के निगरानी की जा रही है।

    बता दें कि जिले में मतदान कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देश के कार्रवाई की जा रही है। सीमा क्षेत्र में बनाए गए जांच चौकी पर सीसी कैमरा से निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन में विधि व्यवस्था को शस्त्रधारकों के हथियार जमा करने का निर्देश दिया है।

    निर्देश पर 2568 शस्त्रधारियों ने अपने-अपने हथियार को जमा कर दिया है। जिन लोगों ने अब शस्त्र को नहीं जमा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले में 11738 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ 140 लोगों पर सीसीए की कार्रवाई की गई है।