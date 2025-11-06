कैमूर जिले की सभी सीमाएं 10-11 नवंबर को रहेंगी सील, हर तरफ पुलिस की पैनी नजर

जागरण संवाददाता, भभुआ। कैमूर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्र में 11 नवंबर को मतदान संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। विधि व्यवस्था को चुस्त बनाने के लिए 10 से 11 नवंबर तक जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया जाएगा है।

साथ ही, सभी सीमावर्ती स्थानों पर निगरानी के लिए पदाधिकारियों की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है। पदाधिकारियों की टीम के द्वारा 24 घंटे निगरानी कर वाहनों के अलावा आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखकर जांच की जा रही है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण वातावरण व भयमुक्त माहौल में कराने के लिए जिले को जोड़ने वाली सभी सीमाओं को 10-11 नवंबर तक सील कर दिया गया है। पदाधिकारियों की टीम के द्वारा असामाजिक तत्वों की रोकथाम तथा अवैध शस्त्र, ड्रग्स आवाजाही परा रोक लगाने के निगरानी की जा रही है। बता दें कि जिले में मतदान कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा- निर्देश के कार्रवाई की जा रही है। सीमा क्षेत्र में बनाए गए जांच चौकी पर सीसी कैमरा से निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन में विधि व्यवस्था को शस्त्रधारकों के हथियार जमा करने का निर्देश दिया है।