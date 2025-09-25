Language
    भभुआ में 5121 लोन बकाएदारों के खिलाफ जारी हुआ बॉडी वारंट, DM के ऑर्डर पर SP-IG को लिखा लेटर

    By Durgesh Srivastva (Bhagwanpur) Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    कैमूर जिले में पुलिस की निष्क्रियता के चलते सरकारी विभागों और बैंकों से ऋण वसूली बाधित है। 5121 बकाएदारों पर बॉडी वारंट जारी होने के बाद भी गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। 31 अगस्त 2025 तक 19 विभागों की राशि बकाया है जिसके लिए डीएम ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है ताकि वसूली तेजी से हो।

    भभुआ में 5121 ऋण बकाएदारों पर बॉडी वारंट हुआ जारी

    जागरण संवाददााता, भभुआ। जिले में पुलिस की उदासीनता के कारण विभिन्न विभागों के साथ बैंकों के ऋणधारकों से राशि की वसूली नहीं हो पा रही है। नीलाम पत्र पदाधिकारियों ने राशि की अदायगी नहीं करने वाले बकाएदारों पर बॉडी वारंट की कार्रवाई की है। थानेदारों के द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिससे बैंकों के साथ ही सरकार के विभिन्न विभागों की राशि की वसूली नहीं हो पा रही है।

    नीलाम पत्र विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में बैंक, विद्युत, योजना, वाणिज्यकर, खनन, राजस्व, उत्पाद, परिवहन, सहित 19 विभागों की राशि बकाया रहने पर वाद दायर किया गया है। वाद दायर होने के बाद वारंटियों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन बार-बार नोटिस पर भी उपस्थित नहीं होने के चलते जिले के 5121 बकाएदारों पर बॉडी वारंट जारी किया गया।

    इसके अलावा 153 बकायादारों पर कुर्की वारंट किया गया है। यह कार्रवाई 31 अगस्त 2025 तक की गई है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी वारंटियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इससे सरकार के विभिन्न विभागों के साथ बैंकों की राशि वसूल नहीं हो पा रही है। डीएम के आदेश पर नीलाम पत्र वाद पदाधिकारी के माध्यम से पुलिस अधीक्षक व डीआईजी को पत्र लिखा गया है।

    क्या कहते हैं पदाधिकारी?

    जिले के 33 नीलाम पत्र वाद पदाधिकारियों ने सुनवाई के बाद 5121 ऋण धारकों पर बॉडी वारंट व 153 पर कुर्की वारंट जारी किया है। जिससे वांरटियों को गिरफ्तारी कर राशि की वसूली की जाए। इसके लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है।

    31 अगस्त 2025 तक के वारंटियों की थानावार संख्या-

    थाना का नाम संख्या
    भभुआ थाना 728
    सोनहन 189
    बेलांव 237
    करमचट 37
    भगवानपुर 286
    अधौरा 52
    चांद 541
    चैनपुर 712
    दुर्गावती 373
    मोहनियां 439
    रामगढ 381
    नुआंव 181
    कुढ़नी 102
    कुदरा 792
    कुछिला 23
    अन्य जिला 48