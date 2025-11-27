Kaimoor News: बार-बार सदर अस्पताल जाने की जरूरत खत्म, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर मरीजों को मिलेंगी कई रोगों की दवाएं
कैमूर जिले के लोगों के लिए खुशखबरी है! अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर कई बीमारियों की दवाएं मिलेंगी, जिससे सदर अस्पताल के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की है, जिससे मरीजों को गांव में ही इलाज मिलेगा और समय व पैसे की बचत होगी। यह स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, भभुआ। जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में कुल 147 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित हैं। इन सेंटरों पर आने वाले मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर दवाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।
गंभीर मरीजों के लिए टेली मेडिसीन प्रोग्राम के तहत वीडियो कान्फ्रेंसिंग और काल के माध्यम से वरीय चिकित्सक परामर्श देते हैं। चिकित्सक की सलाह पर मरीज जांच कराकर दवा प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही, मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए योगासन भी कराया जाता है।
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर कुल 130 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें विभिन्न रोगों की दवाएं शामिल हैं।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रतिदिन सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ओपीडी का संचालन किया जाता है, जहां औसतन प्रतिदिन 40 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में दो लाख 76 हजार 468 और 2024-25 में 194455 गंभीर मरीजों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग और काल के माध्यम से सलाह दी गई है।
टेलीमेडिसीन प्रोग्राम के तहत सीएचओ और एएनएम मरीजों की देखरेख करती हैं। सेंटर के माध्यम से मरीजों को स्वस्थ रहने के लिए योगासन के बारे में भी जानकारी दी जाती है। इस संबंध में सिविल सर्जन डॉ. चंद्रेश्वरी रजक ने बताया कि जिले में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर मरीजों का समुचित इलाज करने का प्रयास किया जा रहा है।
इससे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को बार-बार प्रखंड, अनुमंडल या सदर अस्पताल आने से छुटकारा मिल रहा है। अब सेंटरों पर 130 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को काफी लाभ होगा।
