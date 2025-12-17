अवैध शराब तस्करी में शामिल 1006 लोगों की गिरफ्तारी, 1.23 लाख लीटर शराब सीज

जागरण संवाददाता,भभुआ। जिले में उत्पाद विभाग ने शराब पीने वाले व शराब की तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की है। मिली जानकारी के अनुसार एक जनवरी से 15 दिसंबर तक की गई कार्रवाई में 27521 जगह छापेमारी की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छापेमारी के दौरान 2390 लोगों को शराब पीने व 1006 लोगों को शराब की अवैध तस्करी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। साथ ही शराब के अवैध कार्य के प्रयोग में लाए जाने वाले दो, तीन, चार पहिया, ट्रक सहित कुल 587 वाहनों को भी जब्त किया गया।

जब्त किए वाहनों में सबसे अधिक 372 बाइक को जब्त किया गया। जबकि 46 तीन पहिया, 163 चार पहिया, छह ट्रक को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 52 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो पुन: शराब पीने के मामले में जेल भेजे गए।

अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई इस संबंध में प्रभारी उत्पाद अधीक्षक गुंजेश कुमार ने बताया जिले में शराब की तस्करी करने व शराब का सेवन करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कैमूर में इस वर्ष एक जनवरी से 15 दिसंबर तक की गई कार्रवाई में शराब पीने व तस्करी करने के मामले में 3448 लोगों की गिरफ्तारी की गई। साथ ही देसी व अंग्रेजी 123092.34 लीटर शराब को भी जब्त किया गया। 587 वाहनों को भी जब्त किया गया है।