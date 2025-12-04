Language
    पांच साल से 'हर घर नल जल' योजना बंद, करमहरी गांव में ग्रामीण तरस रहे शुद्ध पानी को

    By Ajit Pandey (mohania) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    मोहनियां प्रखंड के करमहरी गांव में 'हर घर नल जल' योजना पिछले पांच सालों से बंद है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। पांच सौ घरों व ...और पढ़ें

    पांच साल से हर घर नल जल योजना बंद

    संवाद सहयोगी, मोहनियां। स्थानीय प्रखंड के करमहरी गांव में पांच वर्षों से हर घर नल जल योजना बंद है। ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। कटरा कला पंचायत का यह गांव दो वार्डों में बंटा है। उक्त गांव में पांच सौ घरों में ढाई हजार से अधिक आबादी निवास करती है। 

    ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को बिहार सरकार द्वारा हर घर तक जल योजना का ताना बाना बुना गया था। लेकिन मोहनियां प्रखंड के अधिकतर पंचायतों में यह योजना दम तोड़ चुकी है। जिस पर पीएचइडी के अधिकारियों का ध्यान नहीं हैं। 

    हर घर नल जल योजना छलावा

    त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि भी समस्या के समाधान में रुचि नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों के लिए हर घर नल जल योजना छलावा साबित हो रही है। वार्ड एक में सामान्य जाति के लोग निवास करते हैं। 

    वार्ड दो में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लोगों की बहुलता है। दोनों वार्डों में पांच साल से जलापूर्ति बंद है। वार्ड एक में बोरिंग फेल है। जिससे जलापूर्ति बंद है। 

    जलापूर्ति के लिए बोरिंग कराई गई

    ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना ग्रामीणों के लिए छलावा बनी हुई है। साढ़े पांच साल पहले जलापूर्ति के लिए बोरिंग कराई गई। पानी टंकी लगाई गई। आधा अधूरा पाइप बिछाने का काम हुआ। लेकिन बोरिंग फेल होने से आज तक वार्ड वासियों को पेयजल नसीब नहीं हुआ। 

    वार्ड दो में अजा व पिछड़ी जाति के लोगों की बहुलता है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की हर घर नल जल योजना छलावा साबित हो रही है। ग्रामीण शुद्ध पेयजल के लिए तरस रहे हैं। घरों तक जलापूर्ति को आधा अधूरा पाइप बिछाया गया है। जिससे आज तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिल सका। 

    पानी टंकी आंधी में उड़ गई

    स्ट्रक्चर पर लगी पानी टंकी आंधी में उड़ गई। इसके बाद टंकी नहीं लगी। नल जल योजना से जलापूर्ति शुरू कराने के लिए ग्रामीण मुखिया व पदाधिकारियों से गुहार लगाकर थक गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जलापूर्ति चालू कराने में किसी की रूचि नहीं है।

    प्रखंड में बंद बंद पड़ी हर घर नल जल योजना की पंचायतवार सूची तैयार की जा रही है। जिसे पीएचईडी को सौंपा जाएगा। कटरा कला पंचायत के करमहरी गांव में बंद जलापूर्ति योजना को चालू कराया जाएगा।- मानेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ