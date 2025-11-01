Language
    चाकू के 7 वार! पुलिया पर मिली गोलू की लाश, चुनावी रंजिश में हत्या का शक

    By Pramod Tiwari (ramgarh) Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:11 PM (IST)

    बिहार में पुलिया पर गोलू नामक एक व्यक्ति का शव मिला, जिस पर चाकू से सात वार किए गए थे। पुलिस को चुनावी रंजिश में हत्या का शक है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार वालों ने भी चुनावी रंजिश की आशंका जताई है।

    चुनावी रंजिश में हत्या

    संवाद सूत्र, रामगढ़। स्थानीय थाना क्षेत्र के जमुरना गांव के समीप नहर पुलिया पर शनिवार की अहले सुबह आपसी विवाद में एक युवक की चाकू से मार कर हत्या कर दी गई। मृतक अभिषेक कुमार उर्फ गोलू खरवार 18 वर्ष जमुरना गांव के पिंटू खरवार का पुत्र था। 

    घटना की सूचना पाकर स्वजन व ग्रामीणों ने नहर पुलिया के पास पहुंच कर खून से लथपथ गोलू को रेफरल अस्पताल लेकर गए। चिकित्सक ने गोलू की हालत गंभीर देख प्राथमिक उपचार कर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। लेकिन मोहनियां पहुंचने से पहले ही पानापुर के पास गोलू ने दम तोड़ दिया। 

    पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेजा 

    सूचना पाते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ भेज दिया। इधर सूचना पर एसपी हरिमोहन शुक्ला डीएसपी प्रदीप कुमार पुलिस जवानों के साथ जमुरना पहुंचे। घटना की जानकारी लेते हुए गिरफ्तार आरोपित को साथ लेकर मोहनियां चले गए। 

    इस घटना से जमुरना गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस घटना को चुनावी एंगल से भी जोड़कर देख रहे हैं। बताया जाता है कि गोलू खरवार शनिवार की अहले सुबह विश्वकर्मा पंप के वितरणी की पुलिया पर आकर बैठा हुआ था। कुछ ही देर बाद जमुरना यादव डेरा के अशोक यादव का पुत्र संदीप यादव भी वहां पहुंच गया। 

    कमर में रखे चाकू से हमला

    बताया जाता है कि वहां किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। इसी दौरान कमर में रखे चाकू को निकालकर संदीप ने गोलू पर हमला कर दिया। चाकू कमर के ऊपर सीना से लेकर गर्दन तक सात जगह लगा था। 

    इस संबंध में थानाध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि चाकू से मार कर हत्या करने वाले युवक संदीप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो दिन पहले भी इन दोनों में विवाद हुआ था। बताया जाता है कि गोलू तीन भाई में सबसे बड़ा था। जिसकी इसी वर्ष शादी होनी थी।