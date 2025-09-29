बोरी में छुपाया गया था शव: कैमूर में गायब महिला का मामला उजागर, दुर्गंध से हुआ खुलासा

मोहनियां के बरेज गांव में तीन दिन पहले लापता हुई महिला का शव घर से बरामद हुआ। मृतका चांदनी देवी बोरी में बंद मिली। दुर्गंध आने पर घटना का पता चला। पति ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

संवाद सहयोगी, मोहनियां(कैमूर)। स्थानीय थाना क्षेत्र के बरेज गांव से तीन दिन पूर्व गायब एक महिला का सोमवार को घर से शव बरामद हुआ। जो बोरी में रखा हुआ था। उसके ऊपर अन्य सामान रखा हुआ था। सोमवार को घर की सफाई के दौरान दुर्गंध आने पर मामले का खुलासा हुआ।

मृतका कुदरा थाना क्षेत्र के जरुहां ग्राम निवासी प्रजापति मिश्रा की पत्नी चांदनी देवी (30) बताई जाती है। घर में महिला का शव होने की सूचना पर मोहनियां के डीएसपी प्रदीप कुमार, सर्किल पुलिस इंस्पेक्टर सुनील कुमार निर्झर, थानाध्यक्ष आलोक कुमार मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की बारीकी से जांच की। जांच को पटना से एफएसएल की टीम को बुलाया गया। विभिन्न बिंदुओं के हिसाब से साक्ष्य एकत्रित करने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है।

मृतका के पति प्रजापति मिश्रा ने बताया कि वे मोहनियां के बरेज गांव में मकान बनाकर रहते हैं। शनिवार को चांद थाना क्षेत्र में पूजा कराने गए थे। पत्नी के मोबाइल पर फोन करने पर स्वीच ऑफ बता रहा था। किसी अनहोनी की आशंका से पड़ोस के लोगों को घर में देखने के लिए बोले।

ग्रामीणों ने बताया कि घर का दरवाजा खुला है। अंदर सामान बिखरा है। तब उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। जिस व्यक्ति पर संदेह था उसका मोबाइल नंबर भी दिया था। पुलिस द्वारा कहा गया कि उनकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। सोमवार को उनकी मां घर की सफाई कर रही थीं तो दुर्गंध महसूस हुई। ऊपर कमरे में गईं तो अधिक दुर्गंध आ रही थी। बोरी व अन्य सामान हटाकर देखीं तो प्लास्टिक की एक बोरी में चांदनी देवी का शव पड़ा था। जिससे दुर्गंध निकल रही थी। संभवतः शनिवार को ही उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है।

इस संबंध में मोहनियां के डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि सोमवार को बरेज गांव स्थित प्रजापति मिश्रा के घर से उनकी पत्नी का शव बरामद हुआ। जो प्लास्टिक की बोरी में रखा हुआ था। शनिवार को उक्त महिला के घर से गायब होने की सूचना मिली थी। रविवार को पति द्वारा मोहनियां थाना को लिखित आवेदन दिया गया। घटना की सूचना पर मातहतों से साथ उन्होंने घटना स्थल की जांच की है।