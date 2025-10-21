कैमूर में सड़क किनारे खड़े वाहन में बाइक टकराने से दो की मौत, यूपी से आ रहे थे अपने गांव

संवाद सूत्र, दुर्गावती(कैमूर)। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाइवे-19 पर सोमवार की शाम सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतक चांद थाना क्षेत्र के ग्राम बहेरिया निवासी घारू बिंद के पुत्र बिशुनी बिंद 26 वर्ष एवं झिंगटु बिंद के पुत्र श्रीनिवास बिंद 23 वर्ष बताए जाते हैं।

दोनों दीपावली के दिन बाइक से उत्तर प्रदेश की तरफ से खरीदारी कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी क्रम में दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर महमूदगंज बाजार के समीप सड़क किनारे खड़े वाहन में बाइक अनियंत्रित होकर टकरा गई।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। तेज रफ्तार होने के चलते बाइक सीधे वाहन में जाकर टकरा गई। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद चालक अपना वाहन लेकर भाग गया। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी।