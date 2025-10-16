Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैमूर में चौथे दिन नामांकन का खुला खाता, भभुआ व चैनपुर से एक एक अभ्यर्थियों ने किया नामांकन, चार ने कटाई नाजिर रसीद

    By Prince Shubham Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:27 PM (IST)

    कैमूर जिले में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। चौथे दिन भभुआ और चैनपुर विधानसभा क्षेत्रों से दो उम्मीदवारों ने नामांकन किया। शिशुपाल सिंह ने जय जनता पार्टी से और गोपाल बिंद ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। चार लोगों ने नाजिर रसीद कटाई। शुक्रवार से नामांकन में तेजी आने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन जारी

    जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को चौथे दिन कैमूर जिले के दो विधानसभा क्षेत्र भभुआ (205) और चैनपुर (206) से दो अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। भभुआ अनुमंडल कार्यालय में भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए और डीएसएलआर कार्यालय में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नामांकन से पूर्व मजिस्ट्रेट और कर्मियों की उपस्थिति में दोनों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद औपचारिक रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। भभुआ विधानसभा क्षेत्र 205 से वार्ड संख्या 18 निवासी शिशुपाल सिंह ने जय जनता पार्टी से नामांकन किया।

    वहीं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र 206 से सिकठी गांव निवासी गोपाल बिंद ने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया। नामांकन के दौरान अनुमंडल कार्यालय परिसर में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी।

    प्रत्याशियों के साथ सीमित संख्या में ही समर्थकों को प्रवेश की अनुमति दी गई। पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उधर चौथे दिन भभुआ व चैनपुर से चार लोगों ने नाजिर रसीद कटाई। इसमें भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए जसुपा के जैनेंद्र आर्य के अलावे अजित कुमार पटेल व अरुण कुमार सिंह ने नाजिर रसीद कटाई।

    जबकि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गावती के शशांक कुमार सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नाजिर रसीद कटाई। शुक्रवार से नामांकन में तेजी आने की उम्मीद है। 13 अक्टूबर से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर को समाप्त होगी। ऐसे में अब नामांकन में मात्र चार दिन शेष रह गए हैं। जबकि अब तक एक भी राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशियों का नामांकन नहीं हुआ है।