कैमूर में चौथे दिन नामांकन का खुला खाता, भभुआ व चैनपुर से एक एक अभ्यर्थियों ने किया नामांकन, चार ने कटाई नाजिर रसीद

जागरण संवाददाता, भभुआ(कैमूर)। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को चौथे दिन कैमूर जिले के दो विधानसभा क्षेत्र भभुआ (205) और चैनपुर (206) से दो अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। भभुआ अनुमंडल कार्यालय में भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए और डीएसएलआर कार्यालय में चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नामांकन से पूर्व मजिस्ट्रेट और कर्मियों की उपस्थिति में दोनों अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई। इसके बाद औपचारिक रूप से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। भभुआ विधानसभा क्षेत्र 205 से वार्ड संख्या 18 निवासी शिशुपाल सिंह ने जय जनता पार्टी से नामांकन किया।

वहीं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र 206 से सिकठी गांव निवासी गोपाल बिंद ने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया। नामांकन के दौरान अनुमंडल कार्यालय परिसर में मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी। प्रत्याशियों के साथ सीमित संख्या में ही समर्थकों को प्रवेश की अनुमति दी गई। पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही और प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। उधर चौथे दिन भभुआ व चैनपुर से चार लोगों ने नाजिर रसीद कटाई। इसमें भभुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए जसुपा के जैनेंद्र आर्य के अलावे अजित कुमार पटेल व अरुण कुमार सिंह ने नाजिर रसीद कटाई।